Amendă de 100.000 de lei pentru tăierea copacilor. Ce nu au voie să facă primăriile și firmele care intervin pe domeniul public

Tăierea sau toaletarea copacilor de pe domeniul public nu poate fi decisă arbitrar de primar sau de firma de peisagistică angajată de municipalitate. Legislația de mediu și regulamentele locale stabilesc condițiile în care un arbore poate fi defrișat sau toaletat, precum și obligațiile autorităților după îndepărtarea acestuia. Încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni de până la 100.000 de lei pentru persoanele juridice.

O situație care poate apărea în orice oraș este cea a unui aliniament stradal format din tei înalți, plantați cu aproximativ 30 de ani în urmă, care oferă umbră locuitorilor. Dacă acești copaci se află în apropierea unei conducte de termoficare, o avarie a rețelei poate provoca deteriorarea rădăcinilor și moartea arborilor.

Într-o asemenea situație, Primăria poate interveni pentru îndepărtarea copacului uscat, care reprezintă un pericol pentru siguranța publică. Problema poate reapărea însă dacă conducta se sparge din nou, iar apa fierbinte afectează rădăcinile unui alt tei. Dacă astfel de incidente se repetă, în numai șase luni, o stradă întreagă poate rămâne fără copacii care au asigurat umbra timp de decenii.

Administrația locală poate considera că și-a îndeplinit obligația prin îndepărtarea arborilor uscați de pe domeniul public. Din punct de vedere tehnic, intervenția elimină un pericol, însă responsabilitățile Primăriei nu se încheie odată cu scoaterea copacilor.

Chiar dacă moartea arborilor a fost provocată de o avarie tehnică a rețelei subterane, administrația locală nu este scutită de obligațiile prevăzute de legislație. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților stabilește responsabilități clare pentru administratorii spațiilor verzi.

Replantarea arborilor în compensare

Una dintre principalele obligații este înlocuirea fiecărui arbore extras de pe domeniul public. Compensarea se face, de regulă, în raport de unu la unu sau chiar într-un număr mai mare de arbori, în funcție de condițiile stabilite prin avize.

În mod obișnuit, avizele emise de Agenția pentru Protecția Mediului prevăd replantarea, în cel mult un an, a cel puțin unui puiet din aceeași specie sau dintr-o specie adaptată condițiilor din mediul urban. Plantarea trebuie realizată în sezonul de vegetație corespunzător, primăvara sau toamna, pe același amplasament ori în imediata apropiere a acestuia.

Prin urmare, simpla îndepărtare a unui copac uscat nu înseamnă că Primăria și-a încheiat toate obligațiile. Administrația trebuie să asigure și înlocuirea vegetației eliminate, în condițiile stabilite prin avizele de mediu.

Refacerea aliniamentului stradal

Primăria are și obligația de a menține fondul vegetativ și de a nu schimba destinația spațiului verde. În cazul în care dispar toți copacii de pe o stradă, municipalitatea trebuie să includă respectivul amplasament în programul prioritar de plantări.

Astfel, dispariția unui întreg rând de tei nu ar trebui tratată doar ca o operațiune de curățare a domeniului public, ci și ca o situație care impune refacerea vegetației stradale.

Recuperarea costurilor de la furnizorul de utilități

Dacă arborii au murit din cauza avariilor repetate ale companiei de termoficare, Primăria poate solicita furnizorului de utilități să suporte costurile pentru achiziționarea și replantarea unor noi copaci.

Responsabilitatea companiei poate fi demonstrată prin rapoarte de expertiză dendrologică, care să stabilească legătura directă dintre avariile rețelei și deteriorarea arborilor. Într-o asemenea situație, administrația locală are dreptul și obligația de a imputa companiei de utilități cheltuielile necesare înlocuirii vegetației afectate.

Verificarea stării de sănătate a celorlalți copaci

O altă responsabilitate apare atunci când avariile repetate afectează substratul de pământ în care sunt plantați arborii. În acest caz, autoritatea locală trebuie să evalueze starea de sănătate a tuturor copacilor rămași pe aliniamentul respectiv.

Expertizarea întregii zone este necesară pentru identificarea eventualelor deteriorări și prevenirea unor prăbușiri neașteptate, care ar putea pune în pericol pietonii, vehiculele sau clădirile din apropiere.

Garda Națională de Mediu și Poliția Locală pot aplica sancțiuni atunci când intervențiile asupra arborilor de pe domeniul public nu respectă legislația în vigoare.

Una dintre cele mai importante abateri este defrișarea fără aviz de mediu. Tăierea arborilor fără obținerea avizului Agenției pentru Protecția Mediului constituie contravenție, inclusiv atunci când copacii s-au uscat din cauza apei fierbinți provenite dintr-o conductă de termoficare.

Pentru persoanele juridice, amenzile pot ajunge la 100.000 de lei. Așadar, faptul că un arbore este uscat sau reprezintă un pericol nu înseamnă că poate fi îndepărtat fără respectarea procedurilor legale.

O altă situație sancționabilă este neîndeplinirea obligației de replantare. Dacă Primăria îndepărtează copacii uscați, dar nu realizează plantările compensatorii prevăzute în avizele de mediu în termenul legal, administrația poate primi sancțiuni contravenționale din partea Gărzii de Mediu.

De asemenea, intervențiile agresive asupra coroanelor arborilor pot atrage sancțiuni. Practica denumită topping presupune tăierea drastică a coroanei până la nivelul tulpinii principale, sub pretextul salvării sau curățării copacului. O asemenea intervenție este asimilată distrugerii spațiului verde și se sancționează potrivit legislației de mediu.

Tăierea sau extirparea arborilor de pe domeniul public reprezintă un subiect sensibil pentru comunitățile locale. Deși mulți cetățeni consideră că intervențiile echipelor de la Spații Verzi sunt decizii arbitrare, cadrul legal stabilește reguli stricte și responsabilități pentru administrațiile locale.

Principalele acte normative care reglementează acest domeniu sunt Legea nr. 24/2007 privind administrarea spațiilor verzi și OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Primăria sau administratorul domeniului public poate îndepărta un arbore numai în baza unei evaluări tehnice și după obținerea unui aviz de defrișare de la Agenția pentru Protecția Mediului competentă la nivel județean sau local.

Legislația permite îndepărtarea copacilor în mai multe situații.

Arbori cu starea biologică degradată sau care reprezintă un pericol iminent

Intervenția este permisă atunci când copacul este uscat în proporție mare, este atacat de dăunători sau prezintă deteriorări vizibile la nivelul structurii. De asemenea, un arbore poate fi îndepărtat dacă există un risc direct de prăbușire peste pietoni, vehicule sau clădiri.

În astfel de cazuri, evaluarea tehnică trebuie să stabilească starea arborelui și necesitatea intervenției.

Lucrări de utilitate publică sau proiecte de urbanism

Un copac poate fi îndepărtat și atunci când se află pe amplasamentul unei investiții aprobate. Printre exemple se numără lucrările pentru lărgirea benzilor de circulație sau extinderea rețelelor de utilități.

Chiar și în aceste situații, obținerea avizului de mediu este necesară, iar acesta trebuie să prevadă obligatoriu măsuri compensatorii pentru arborii eliminați.

Situații de urgență

Există și cazuri în care intervenția nu poate fi amânată. În timpul furtunilor severe sau al unor avarii majore, un copac se poate prăbuși ori poate ajunge într-o poziție periculoasă, blocând arterele de circulație.

În asemenea împrejurări, intervenția este realizată imediat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau de echipele de urgență. Documentele constatatoare necesare sunt întocmite ulterior, după eliminarea pericolului.

Îndepărtarea unui copac de pe domeniul public nu reprezintă doar o operațiune de întreținere, ci o intervenție reglementată prin legislația de mediu. Autoritățile locale trebuie să justifice tehnic necesitatea tăierii, să obțină avizele necesare și să respecte măsurile compensatorii stabilite.

În plus, atunci când arborii sunt afectați de lucrările sau avariile furnizorilor de utilități, trebuie analizată și responsabilitatea companiilor implicate. Costurile pentru înlocuirea vegetației pot reveni celor care au provocat deteriorarea acesteia, dacă legătura este demonstrată prin expertize de specialitate.