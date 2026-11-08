Republica Moldova inaugurează o nouă linie electrică spre România. Maia Sandu: Nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura

Republica Moldova a inaugurat duminică linia electrică Vulcănești-Chișinău, un proiect strategic care facilitează accesul la energia din România și de pe piața europeană. Noua infrastructură, cu o lungime de 157 de kilometri, va reduce dependența țării de rutele energetice controlate de Rusia. Președinta Maia Sandu a declarat că proiectul reprezintă un pas important pentru securitatea energetică, deși prețurile ridicate continuă să afecteze consumatorii.

Republica Moldova a anunțat duminică inaugurarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, supranumită „Linia Independenței Energetice”, potrivit AFP și Moldpres.

Noua infrastructură are o lungime de 157 de kilometri și conectează Stația Vulcănești de 400 kV cu Stația Chișinău de 330 kV.

Proiectul urmărește consolidarea securității energetice prin diversificarea rutelor de aprovizionare cu electricitate și reducerea dependenței de nodul energetic de la Cuciurgan.

La inaugurare au participat președinta Maia Sandu, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, și reprezentanți ai Băncii Mondiale.

Ministrul Dorin Junghietu a explicat că noua linie facilitează accesul Republicii Moldova la energia electrică din România și de pe piața europeană.

„Acest proiect a traversat mai multe etape, mandate şi crize. A fost dus înainte prin munca unor oameni care au găsit soluţii atunci când războiul din vecinătate a complicat livrările, logistica şi lucrările. Pentru cetăţeni, rezultatul trebuie să fie unul concret: o ţară mai bine pregătită să-şi asigure energia şi mai puţin vulnerabilă”, a menţionat ministrul.

Președinta Maia Sandu a declarat că inaugurarea liniei reprezintă rezultatul unor decizii strategice și al eforturilor depuse de-a lungul mai multor ani.

Șefa statului a amintit că, în primele trei decenii de independență, Republica Moldova a investit insuficient în interconexiunile energetice.

Dependența de un număr limitat de surse și rute de aprovizionare a făcut țara vulnerabilă la presiunile și șantajul energetic exercitate de Rusia.

Maia Sandu a subliniat că noua infrastructură contribuie la eliminarea acestei vulnerabilități.

„Am încredere că, pe termen mediu, piaţa energetică mondială se va echilibra şi preţurile vor reveni într-un diapazon de normalitate, iar investiţiile noastre în energie regenerabilă şi în eficienţă energetică vor contribui la reducerea cheltuielilor pentru energie. Pentru moment, totuşi, am reuşit să rezolvăm o problemă majoră: nimeni nu ne mai poate şantaja, stinge lumina şi închide căldura”, a punctat ea.

În ciuda progreselor înregistrate în consolidarea securității energetice, Maia Sandu a atras atenția că prețurile ridicate ale resurselor energetice de pe piețele internaționale continuă să reprezinte o problemă pentru populație.

Președinta a explicat că autoritățile de la Chișinău vor trebui să aloce în continuare resurse pentru reducerea poverii tarifelor în sezonul rece.

Pe termen mediu, investițiile în producția de energie regenerabilă și în eficiența energetică ar putea contribui la diminuarea cheltuielilor suportate de consumatori.

Noua linie electrică oferă Republicii Moldova mai multe posibilități de aprovizionare, însă evoluția tarifelor va depinde în continuare și de condițiile de pe piețele externe.

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru eforturile Republicii Moldova de a-și consolida independența energetică.

Oficialul european a subliniat că noua linie electrică oferă țării mai multe opțiuni de aprovizionare și limitează posibilitatea utilizării energiei ca instrument de presiune politică.