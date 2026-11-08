Starlink schimbă regulile pentru abonamentele la internet. Prețurile cresc cu până la 20%, în funcție de numărul utilizatorilor din zonă

Starlink, serviciul de internet prin satelit al companiei SpaceX, introduce un sistem de tarifare în care prețul abonamentului depinde de gradul de aglomerare a rețelei din fiecare zonă. Unii clienți din Statele Unite au primit notificări privind scumpiri de până la 20%, în timp ce alții beneficiază de reduceri de până la 50%. Schimbarea înseamnă că utilizatorii aceluiași abonament pot plăti sume foarte diferite, în funcție de locul în care locuiesc.

SpaceX modifică modul în care stabilește tarifele pentru serviciul de internet prin satelit Starlink. În locul unor prețuri uniforme, compania aplică tarife diferite în funcție de numărul de abonați și de capacitatea disponibilă a rețelei într-o anumită regiune.

Noul sistem a fost introdus inițial în anumite zone din Kansas, Missouri și Nebraska, unde unii utilizatori au primit notificări privind scumpiri de 10% până la 20%, iar alții au beneficiat de reduceri similare.

Ulterior, modificările s-au extins în mai multe state americane, inclusiv Virginia, Louisiana, Carolina de Nord, Washington și Alaska.

Potrivit informațiilor publicate de PCMag, site-ul Starlink afișează deja tarife majorate cu 20% pentru anumite adrese din Portland, Spokane, Murphy, El Dorado și Lafayette. În Toronto, Canada, majorarea ajunge la 10%.

SpaceX explică faptul că fiecare regiune beneficiază de o capacitate limitată de transmisie prin satelit. Pe măsură ce numărul abonaților crește, resursele disponibile pentru fiecare utilizator se reduc.

Compania a decis să gestioneze această situație prin modificarea prețurilor, nu doar prin limitarea vitezelor sau restricționarea înscrierii unor noi clienți.

Pentru utilizatorii din zonele aglomerate, noua politică poate însemna costuri considerabil mai mari.

Abonamentul Residential Max poate ajunge la 156 de dolari pe lună, față de un tarif anterior de 130 de dolari.

Diferența de 26 de dolari lunar înseamnă o cheltuială suplimentară de 312 dolari pe an.

Pentru mulți abonați, aceasta reprezintă a doua scumpire din 2026, după ce SpaceX a majorat deja unele tarife cu 5 până la 10 dolari în luna mai.

Un utilizator din Texas a reclamat pe Facebook că abonamentul său crescuse recent la 130 de dolari, iar acum urma să ajungă la 143 de dolari.

Frecvența viitoarelor modificări de preț rămâne neclară. În notificările inițiale trimise clienților din Kansas și Missouri, SpaceX preciza că tarifele vor fi analizate periodic, aproximativ trimestrial.

În comunicările ulterioare, compania nu a mai menționat acest interval, precizând doar că prețurile se pot modifica din când în când.

Noua strategie nu presupune exclusiv majorări de tarife.

În zonele în care Starlink dispune de capacitate suplimentară, SpaceX încearcă să atragă clienți prin reduceri importante.

În orașe precum Boston, San Francisco și New York, noii abonați pot beneficia de discounturi de 30%, iar în anumite cazuri chiar de 50%.

Compania a transmis clienților eligibili că prețurile promoționale se mențin atât timp cât abonamentul rămâne activ.

Astfel, Starlink poate deveni mai competitiv în orașele unde există deja furnizori de internet prin cablu sau fibră optică.

În schimb, utilizatorii din regiunile cu o rețea aglomerată ajung să plătească mai mult pentru același tip de serviciu.

Noua politică tarifară a provocat nemulțumiri, în special în comunitățile rurale, unde Starlink reprezintă uneori singura opțiune de internet de mare viteză.

Mai mulți utilizatori consideră că SpaceX ar putea gestiona aglomerarea rețelei prin reducerea vitezelor sau introducerea unor liste de așteptare, în loc să majoreze facturile abonaților existenți.

Un client care utilizează Starlink de la începutul anului 2024 a declarat pentru PCMag că intenționează să renunțe complet la internetul de acasă, deoarece nu își mai permite abonamentul de 156 de dolari lunar.

Alți utilizatori speră să treacă la conexiuni prin fibră optică imediat ce acestea vor deveni disponibile în localitățile lor.

Unii și-au exprimat nemulțumirea inclusiv prin mesaje adresate direct lui Elon Musk, directorul general al SpaceX.

Specialiștii consultați de PCMag au remarcat caracterul neobișnuit al sistemului. Trei experți în telecomunicații au declarat că nu cunosc alți furnizori de internet care să utilizeze în mod regulat o asemenea tarifare dinamică.