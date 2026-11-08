BYD provoacă Rolls-Royce cu o limuzină electrică de lux. Noul model are autonomie de peste 1.000 km și poate pluti pe apă

Producătorul chinez BYD își extinde ambițiile pe piața automobilelor de lux și pregătește un rival pentru Rolls-Royce Phantom. Noul Yangwang Altior, prezentat în Abu Dhabi, este o limuzină complet electrică, echipată cu patru motoare, materiale exclusiviste și tehnologii neobișnuite, inclusiv capacitatea de a se roti pe loc și de a pluti în situații de urgență. Producătorul promite o autonomie de peste 1.000 de kilometri, însă prețul și data lansării comerciale nu au fost anunțate.

După ce a dezvoltat automobile de familie, modele de înaltă performanță și supercaruri electrice, BYD își îndreaptă atenția către segmentul limuzinelor de lux.

Compania chineză a prezentat în Abu Dhabi noul Yangwang Altior, un automobil electric dezvoltat timp de trei ani sub marca sa premium Yangwang.

Modelul măsoară 5,6 metri în lungime și 2,03 metri în lățime, având dimensiuni impresionante, chiar dacă este mai scurt decât Rolls-Royce Phantom.

Designul este inspirat din cultura chineză antică, în special din forma vaselor ceremoniale din bronz numite ding. Această influență se regăsește în partea frontală verticală și în proporțiile impunătoare ale automobilului.

Grila frontală a fost concepută pentru a semăna cu o bijuterie, iar 12 elemente luminoase se rotesc și se aprind succesiv atunci când proprietarul se apropie de mașină.

Altior dispune și de portiere spate cu deschidere inversă, asemănătoare celor utilizate de Rolls-Royce. Acestea se deschid la 90 de grade, în timp ce portierele din față au un unghi de deschidere de 80 de grade.

În interiorul portierelor sunt integrate inclusiv umbrele, un detaliu caracteristic automobilelor de lux britanice, arată The Independent.

Yangwang Altior a fost proiectat în special pentru confortul pasagerilor din spate.

Limuzina dispune de patru locuri, iar cele două scaune posterioare sunt inspirate de fotoliile din avioanele de lux. Acestea pot fi înclinate, au suporturi pentru picioare și sisteme mecanice de masaj.

Spațiul pentru picioarele pasagerilor din spate ajunge la 1.209 milimetri. În plus, scaunul pasagerului din față poate fi rabatat printr-o singură apăsare de buton pentru a oferi și mai mult loc.

Un mod special de relaxare reglează automat poziția scaunelor, închide jaluzelele, modifică iluminarea ambientală și controlează parfumul din habitaclu.

Sistemul audio Dynaudio Platinum Evidence include 39 de difuzoare, iar anumite tweetere se ridică și se rotesc la pornirea automobilului.

Pasagerii beneficiază și de un ecran de 21,4 inchi montat pe plafon, destinat vizionării filmelor sau participării la videoconferințe. Limuzina are frigidere atât în față, cât și în spate.

BYD a acordat o atenție deosebită materialelor utilizate în interiorul noului Altior.

Habitaclul include elemente decorative din jad galben Hetian, lustruit manual, broderii tradiționale chinezești din mătase, piele naturală integrală, lemn și covoare din lână pură.

Comenzile sunt realizate din metal autentic, iar inginerii au testat inclusiv sunetul și senzația produsă de acționarea acestora, folosind ciocănele de mici dimensiuni.

Stella Li, vicepreședinte executiv al BYD, a explicat că noul model combină tradiția culturală chineză cu tehnologia modernă și măiestria artizanală.

Potrivit acesteia, Altior reprezintă viziunea companiei asupra viitorului automobilelor chinezești de lux.

Dincolo de dotările interioare, Yangwang Altior integrează tehnologii avansate pentru controlul automobilului.

Modelul utilizează patru motoare electrice, câte unul pentru fiecare roată, care pot ajusta independent puterea de peste 100 de ori pe secundă.

Sistemul este conceput pentru a menține stabilitatea automobilului inclusiv în cazul exploziei unui pneu la viteză mare.

Suspensia activă se adaptează permanent la condițiile drumului pentru a îmbunătăți confortul pasagerilor.

O altă funcție este capacitatea de a efectua o rotire pe loc, cunoscută drept tank turn. Aceasta permite limuzinei să se rotească în jurul propriei axe, facilitând manevrele în spații înguste.

Altior dispune și de un sistem de plutire de urgență, conceput pentru a oferi protecție suplimentară dacă automobilul ajunge accidental în apă.

Noul model utilizează cea mai recentă generație a tehnologiei Blade Battery dezvoltate de BYD.

Producătorul anunță o autonomie maximă estimată de peste 1.000 de kilometri, echivalentul celor peste 621 de mile indicate în prezentare.

Limuzina beneficiază și de tehnologia Flash Charging, destinată încărcării ultrarapide a bateriei.

Totuși, BYD nu a comunicat deocamdată capacitatea acumulatorului, puterea de încărcare sau datele complete privind performanțele automobilului.

Yangwang Altior va fi disponibil în versiunile Executive și Bespoke, alături de o ediție limitată Shanhe Dingyun, cu o combinație de culori maro și auriu la exterior și un interior inspirat de jad.

Prețurile, calendarul livrărilor și piețele pe care va fi comercializat modelul nu au fost încă anunțate. Nu este confirmată nici disponibilitatea acestuia în Regatul Unit.