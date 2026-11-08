O nouă alertă aeriană duminică la granița cu Ucraina. Avioane F-16 românești, ridicate de la sol după detectarea unei ținte lângă frontieră

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat detectarea unei noi ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ patru kilometri de localitatea Chilia Veche, în apropierea frontierei cu România. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-ALERT la ora 16:51. Este a treia țintă aeriană detectată duminică în apropierea teritoriului românesc.

Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică o nouă informare privind situația de securitate de la granița României cu Ucraina, după ce sistemele de supraveghere au identificat o țintă aeriană în apropierea localității Chilia Veche.

Potrivit MApN, obiectul a fost detectat în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ patru kilometri nord de localitatea românească, în proximitatea frontierei.

În urma acestei situații, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

„A fost detectată o nouă ţintă în spaţiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 4 kilometri nord de localitatea Chilia Veche, în proximitatea frontierei cu România. Doua aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis MApN pe Facebook.

Ministerul nu a precizat, în informarea citată, natura țintei aeriene și nici dacă aceasta și-a continuat deplasarea în apropierea frontierei.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

La ora 16:51, autoritățile au transmis un nou mesaj RO-ALERT, după detectarea țintei aeriene în apropierea graniței.

Aceasta este a doua avertizare RO-ALERT transmisă duminică în județul Tulcea, după cea emisă la începutul după-amiezii pentru zona de est a județului.

Informațiile comunicate de MApN indică faptul că noua țintă a fost identificată în spațiul aerian al Ucrainei. Nu a fost confirmată o pătrundere în spațiul aerian al României.

Noua alertă vine după alte două incidente aeriene semnalate în cursul aceleiași zile, în apropierea Insulei Șerpilor.

Prima țintă a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri est de insulă, în spațiul aerian ucrainean.

Pentru monitorizarea situației, două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT la ora 14:02, avertizând populația din estul județului Tulcea asupra unui posibil pericol aerian.

La scurt timp, ținta a dispărut de pe radar la est de Sulina, iar alerta aeriană a încetat la ora 15:26.

Ulterior, radarele au identificat o a doua țintă, la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Șerpilor.

În acest caz, două elicoptere NH-90 ale Forțelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

În urma celor trei detectări radar de duminică, au fost mobilizate atât aeronave ale Forțelor Aeriene Române, cât și aparate militare spaniole dislocate în România.

Forțele spaniole au intervenit pentru monitorizarea primelor două ținte din apropierea Insulei Șerpilor, în timp ce avioanele F-16 românești au decolat după identificarea obiectului aerian la nord de Chilia Veche.

Potrivit ISU Delta Tulcea, în timpul primei alerte, mesajul RO-ALERT a vizat exclusiv zona de est a județului, iar la numărul de urgență 112 nu au fost înregistrate apeluri în legătură cu incidentul.

Pentru cea mai recentă alertă, emisă la ora 16:51, autoritățile au vizat populația din nordul județului Tulcea. Informațiile disponibile nu precizează ora încetării acesteia.