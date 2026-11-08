Alertă aeriană în România, duminică. Avioane F-18 și elicoptere militare spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu

O nouă alertă aeriană a fost emisă duminică după-amiază în estul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană în apropierea Insulei Șerpilor. Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol, iar populația a primit un mesaj RO-ALERT. Ulterior, militarii au identificat o a doua țintă aeriană, fiind mobilizate și două elicoptere NH-90.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a identificat duminică după-amiază o țintă aeriană aflată la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei.

În urma detectării acesteia, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru activarea măsurilor de avertizare a populației din estul județului Tulcea.

La ora 14:02, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT, prin care locuitorii din zona vizată au fost avertizați asupra unui posibil pericol aerian.

La scurt timp, ținta detectată inițial a dispărut de pe radar, la est de Sulina.

Alerta aeriană a încetat la ora 15:26, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale.

După încheierea primei alerte, sistemele radar au identificat o nouă țintă aeriană, de această dată la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Șerpilor.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că două elicoptere NH-90 ale Forțelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Astfel, în cursul după-amiezii de duminică, forțele spaniole dislocate în România au mobilizat atât avioane de luptă F-18, cât și elicoptere militare, în urma celor două detectări radar.

Potrivit ISU Delta Tulcea, mesajul RO-ALERT a fost transmis exclusiv în zona de est a județului.

Instituția a precizat că nu au fost înregistrate apeluri la numărul de urgență 112 în legătură cu această alertă.

Incidentul de duminică vine după alte avertizări transmise populației din județul Tulcea, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Vineri, în jurul orei 9:00, locuitorii au primit un mesaj RO-ALERT privind posibilitatea unei incursiuni de drone în apropierea teritoriului României.

Autoritățile au recomandat populației să se adăpostească în spațiile de protecție civilă sau, dacă acestea nu sunt disponibile, să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre.

Avertizarea de vineri a fost a doua transmisă în județ într-un interval mai mic de 12 ore.

În cazul primei alerte, care a durat aproximativ 20 de minute, Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României.