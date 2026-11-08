Administrația Fluvială a Dunării de Jos investește peste 49 de milioane de lei în modernizarea stațiilor hidrometrice de pe Dunăre. Ce lucrări sunt prevăzute

Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (AFDJ) a lansat o licitație cu o valoare estimată de 49,14 milioane de lei, fără TVA, pentru reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice de pe sectorul românesc al Dunării. Contractul vizează achiziția de echipamente pentru monitorizarea condițiilor de navigație, efectuarea unor măsurători hidrografice, instalarea și testarea aparaturii, precum și instruirea personalului.

Potrivit anunțului publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), investiția face parte din proiectul Reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice folosite în întreținerea condițiilor de navigație pe sectorul românesc de Dunăre (HyQ2).

Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021-2027 și urmărește modernizarea infrastructurii utilizate pentru monitorizarea caracteristicilor Dunării și asigurarea condițiilor necesare navigației.

Contractul lansat de Administrația Fluvială a Dunării de Jos prevede achiziționarea mai multor categorii de echipamente necesare monitorizării nivelului, debitului și temperaturii apei, precum și a condițiilor meteorologice.

Pe lângă aparatura destinată supravegherii parametrilor hidrologici și meteorologici, vor fi cumpărate echipamente pentru efectuarea măsurătorilor pe Dunăre.

Investiția include și echipamente informatice, precum și aplicații software necesare pentru înregistrarea și vizualizarea datelor colectate. Acestea vor permite gestionarea informațiilor obținute prin intermediul rețelei de stații hidrometrice.

Potrivit documentației de achiziție, contractul nu se limitează la furnizarea echipamentelor. Acesta include efectuarea măsurătorilor pentru toate cele 47 de stații hidrometrice și pentru șapte poduri.

De asemenea, furnizorul desemnat va trebui să se ocupe de instalarea și testarea echipamentelor achiziționate, astfel încât acestea să poată fi utilizate în condițiile prevăzute de proiect. O altă componentă a contractului este instruirea personalului care va lucra cu noile echipamente și aplicații.

Valoarea totală estimată a contractului este de 49,14 milioane de lei, fără TVA. Din această sumă, 48,72 milioane de lei reprezintă valoarea achiziției de echipamente și a operațiunilor aferente. Alte 420.000 de lei sunt prevăzuți pentru constituirea rezervei de ajustare a prețului.

Contractul va avea o durată de 31 de luni, iar atribuirea se va face pe baza criteriului celui mai bun raport calitate-preț.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 8 decembrie 2026, ora 15:00. Operatorii economici interesați trebuie să transmită documentația până la această dată și oră, conform procedurii publicate în SEAP.

Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și are printre principalele responsabilități asigurarea condițiilor de navigație pe sectorul românesc al Dunării.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției, activitatea regiei presupune realizarea lucrărilor de dragaj, semnalizarea căilor navigabile, efectuarea măsurătorilor hidrografice și întreținerea construcțiilor hidrotehnice.

Prin proiectul HyQ2, instituția urmărește reabilitarea și extinderea infrastructurii de monitorizare hidrometrică utilizate pentru întreținerea condițiilor de navigație pe Dunăre. Modernizarea celor 47 de stații hidrometrice și efectuarea măsurătorilor la șapte poduri fac parte din acest demers, finanțat prin Programul Transport 2021-2027.