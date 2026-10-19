Guvernul pregătește măsuri pentru alimentarea cu apă a centralei de la Cernavodă. Proiectul Bala II va fi adaptat la debitele scăzute ale Dunării

Comitetul interministerial Bala a aprobat luni raportul final privind soluțiile pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor nucleare de la Cernavodă. Recomandările vizează atât unitățile existente, cât și viitoarele reactoare 3 și 4, în condițiile debitelor extrem de scăzute înregistrate pe Dunăre în 2026. Printre măsurile propuse se numără continuarea lucrărilor de dragaj și adaptarea proiectului Bala II.

Comitetul interministerial Bala, constituit prin Decizia prim-ministrului nr. 278/2026, a aprobat un set de recomandări pe termen scurt, mediu și lung pentru asigurarea alimentării cu apă a centralei nucleare de la Cernavodă.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, măsurile presupun implicarea mai multor instituții cu atribuții privind administrarea Dunării.

Pe termen scurt, autoritățile recomandă suplimentarea, atunci când este necesar, a cantității de apă care ajunge la priza de răcire a centralei. De asemenea, sunt propuse continuarea lucrărilor de dragaj pe Dunărea Veche, creșterea debitului pe acest braț și îmbunătățirea condițiilor de navigație.

„Pe termen scurt, recomandările privesc mobilizarea, la nevoie, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei şi continuarea dragajului pe Dunărea Veche, pentru creşterea debitului pe acest braţ şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie”, se arată în comunicatul Guvernului.

În cadrul reuniunii au fost prezentați indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului Bala II, care urmează să fie avizați și aprobați potrivit legii.

Comitetul recomandă ca proiectul și procedura de licitație să fie adaptate la condițiile hidrologice din acest an și să includă mai multe obiective decât asigurarea apei pentru centrala nucleară.

„Comitetul recomandă ca proiectul şi procedura de licitaţie să ţină seama de debitele extrem de scăzute din acest an şi să aibă obiective extinse: asigurarea apei necesare funcţionării reactoarelor centralei, inclusiv în perspectiva celor patru unităţi, navigabilitatea pe Dunărea Veche, circulaţia piscicolă, redistribuirea debitelor în favoarea Dunării Vechi şi soluţii pentru stânca Pârjoaia”, informează Guvernul.

Astfel, lucrările prevăzute prin proiectul Bala II vor trebui să ia în considerare și navigația pe Dunărea Veche, circulația peștilor, redistribuirea debitelor și identificarea unor soluții pentru stânca Pârjoaia.

Comitetul recomandă și continuarea coordonării între instituțiile implicate, inclusiv în etapa de execuție, pe baza unor date comune și a modelărilor hidraulice.

Pe termen lung, Comitetul interministerial recomandă ca proiectarea viitoarelor unități 3 și 4 ale centralei de la Cernavodă să țină cont de debitele extrem de scăzute ale Dunării înregistrate în 2026.

Autoritățile propun și analizarea unor soluții suplimentare pentru asigurarea apei în canalul de alimentare al centralei.

Raportul nu precizează ce soluții vor fi alese pentru acest canal și nici costurile eventualelor intervenții.

În ceea ce privește proiectul Bala II, indicatorii tehnico-economici actualizați urmează să parcurgă procedurile legale de avizare și aprobare.