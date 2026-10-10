Risc pentru Centrala nucleară Cernavodă. Apa Dunării a scăzut la doar 3 cm de limita de siguranță. Deciziile Apelor Române
SURSA FOTO: Facebook, Radu Miruță - Cernavodă
Administrația Națională „Apele Române” a declanșat o operațiune hidrologică de urgență pentru a salva răcirea Centralei Nucleare de la Cernavodă, după ce Dunărea a scăzut la un nivel critic, situat la doar 3 centimetri de limita de siguranță. Autoritățile au început suplimentarea debitelor din mai multe lacuri de acumulare, printre care Iezer, Izbiceni și Mihăilești, pentru a preveni blocarea centralei.
Apele Române: Pomparea apei la Cernavodă este sprijinită prin măsuri hidrologice excepționale
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat sâmbătă, 10 octombrie, că a adoptat măsuri operative și temporare de suplimentare a debitelor evacuate din acumularea Iezer, situată pe valea Mostiștei, în contextul situației hidrologice severe de pe fluviul Dunărea.
Potrivit reprezentanților instituției, aceste demersuri sunt necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, având ca scop principal asigurarea condițiilor optime de funcționare în siguranță a Centralei Nucleare Cernavodă.
Nivelul Dunării în zona Cernavodă a ajuns azi la doar 3 cm peste limita critică
Oficialii au precizat că debitele Dunării la intrarea în țară au scăzut sub pragul de 1.200 de metri cubi pe secundă, iar nivelurile apei în sectorul Cernavodă au ajuns extrem de aproape de limita operațională de minus 262 de centimetri.
Reprezentanții ANAR au subliniat că sâmbătă, 10 octombrie 2026, s-a înregistrat o cotă de minus 259 de centimetri, adică cu numai 3 centimetri peste limita minimă necesară pentru asigurarea pompării apei de răcire la centrala nucleară, fapt ce a impus intervenții urgente.
Autoritățile suplimentează debitele din mai multe acumulări
În acest context critic, instituția a dispus creșterea temporară cu 20 de metri cubi pe secundă a debitului evacuat din lacul Iezer în perioada 10–18 octombrie 2026, prin exploatarea coordonată a salbei de acumulări de pe valea Mostiștei.
Totodată, reprezentanții au menționat că această manevră este corelată cu evacuări controlate din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș, pentru a spori aportul de apă în Dunăre și pentru a limita scăderea nivelurilor la Cernavodă.
Acumularea Iezer păstrează rezerve importante de apă
Specialiștii au dori să clarifice faptul că această decizie nu presupune golirea lacului Iezer.
Ei au arătat că, după finalizarea operațiunilor, în acumulare va rămâne un volum disponibil de peste 40 de milioane de metri cubi de apă, manevrele fiind adaptate permanent în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.
Dispoziția a fost deja transmisă structurilor teritoriale și ministerelor de resort.
Siguranța centralei nucleare rămâne un obiectiv de interes național
În încheiere, reprezentanții Apele Române au reamintit că asigurarea resursei de apă pentru Centrala Cernavodă constituie o responsabilitate strategică națională.
Aceștia au dat asigurări că toate măsurile aplicate sunt temporare, proporționale cu situația din teren și strict necesare pentru reducerea riscurilor tehnologice.
Comunicatul integral al Administrației Naționale „Apele Române”
„Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) precizează că măsurile de suplimentare a debitelor evacuate din acumularea Iezer, situată pe valea Mostiștei, au caracter operativ, temporar și excepțional, fiind necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), în contextul situației hidrologice severe înregistrate pe fluviul Dunărea.
Aceste măsuri se înscriu în cadrul stabilit prin Hotărârea CNSU nr. 15/2026, prelungită prin Hotărârile nr. 21/2026 și nr. 23/2026, precum și al măsurilor operative prevăzute prin Hotărârea CNSU nr. 24/2026, având ca obiectiv asigurarea condițiilor hidrologice necesare funcționării în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.
În prezent, debitele Dunării la intrarea în țară sunt sub 1.200 m³/s, iar nivelurile apei la Cernavodă se situează foarte aproape de limita operațională de −262 cm, relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare.
Astăzi, 10 octombrie 2026, a fost înregistrată cota de −259 cm, cu numai 3 cm peste această limită, situație care impune adoptarea unor măsuri operative urgente și coordonate.
În acest context, ANAR a dispus suplimentarea temporară cu 20 m³/s a debitului evacuat din acumularea Iezer, în perioada 10–18 octombrie 2026, prin exploatarea coordonată a salbei de acumulări de pe valea Mostiștei.
Această intervenție este corelată cu măsurile suplimentare de evacuare controlată a apei din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș, în vederea suplimentării aportului de apă în Dunăre și limitării scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă. Manevrele sunt coordonate în funcție de debitele disponibile, timpii de propagare și evoluția prognozată a regimului hidrologic, pentru maximizarea eficienței intervențiilor.
Subliniem că măsura nu presupune golirea acumulării Iezer. După aplicarea acesteia, în acumulare va rămâne disponibil un volum de apă de peste 40 de milioane m³, evacuările fiind realizate controlat, cu monitorizarea nivelurilor și debitelor și adaptarea manevrelor la condițiile hidrologice și de exploatare.
Dispoziția operativă a fost transmisă structurilor teritoriale competente, cu informarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.
În condițiile actuale, asigurarea resurselor de apă necesare funcționării în siguranță a CNE Cernavodă reprezintă o responsabilitate de interes național. Măsurile adoptate sunt temporare, proporționale cu situația hidrologică și necesare pentru îndeplinirea hotărârilor CNSU și reducerea riscurilor asupra funcționării unui obiectiv strategic pentru Sistemul Energetic Național”, au transmis reprezentanții Apele Române pe pagina de Facebook a instituției.
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