Risc pentru Centrala nucleară Cernavodă. Apa Dunării a scăzut la doar 3 cm de limita de siguranță. Deciziile Apelor Române

Administrația Națională „Apele Române” a declanșat o operațiune hidrologică de urgență pentru a salva răcirea Centralei Nucleare de la Cernavodă, după ce Dunărea a scăzut la un nivel critic, situat la doar 3 centimetri de limita de siguranță. Autoritățile au început suplimentarea debitelor din mai multe lacuri de acumulare, printre care Iezer, Izbiceni și Mihăilești, pentru a preveni blocarea centralei.

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat sâmbătă, 10 octombrie, că a adoptat măsuri operative și temporare de suplimentare a debitelor evacuate din acumularea Iezer, situată pe valea Mostiștei, în contextul situației hidrologice severe de pe fluviul Dunărea.

Potrivit reprezentanților instituției, aceste demersuri sunt necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, având ca scop principal asigurarea condițiilor optime de funcționare în siguranță a Centralei Nucleare Cernavodă.

Oficialii au precizat că debitele Dunării la intrarea în țară au scăzut sub pragul de 1.200 de metri cubi pe secundă, iar nivelurile apei în sectorul Cernavodă au ajuns extrem de aproape de limita operațională de minus 262 de centimetri.

Reprezentanții ANAR au subliniat că sâmbătă, 10 octombrie 2026, s-a înregistrat o cotă de minus 259 de centimetri, adică cu numai 3 centimetri peste limita minimă necesară pentru asigurarea pompării apei de răcire la centrala nucleară, fapt ce a impus intervenții urgente.

În acest context critic, instituția a dispus creșterea temporară cu 20 de metri cubi pe secundă a debitului evacuat din lacul Iezer în perioada 10–18 octombrie 2026, prin exploatarea coordonată a salbei de acumulări de pe valea Mostiștei.

Totodată, reprezentanții au menționat că această manevră este corelată cu evacuări controlate din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș, pentru a spori aportul de apă în Dunăre și pentru a limita scăderea nivelurilor la Cernavodă.

Specialiștii au dori să clarifice faptul că această decizie nu presupune golirea lacului Iezer.

Ei au arătat că, după finalizarea operațiunilor, în acumulare va rămâne un volum disponibil de peste 40 de milioane de metri cubi de apă, manevrele fiind adaptate permanent în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.

Dispoziția a fost deja transmisă structurilor teritoriale și ministerelor de resort.

În încheiere, reprezentanții Apele Române au reamintit că asigurarea resursei de apă pentru Centrala Cernavodă constituie o responsabilitate strategică națională.

Aceștia au dat asigurări că toate măsurile aplicate sunt temporare, proporționale cu situația din teren și strict necesare pentru reducerea riscurilor tehnologice.