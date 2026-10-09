România, Bulgaria și Grecia accelerează proiectele de transport. Podurile Giurgiu-Ruse și legăturile feroviare sunt printre priorități
Podul Giurgiu-Ruse de peste Dunăre, care face legătura cu Bulgaria / SURSA FOTO: Facebook, CNAIR
România, Bulgaria și Grecia au semnat un plan comun de acțiune pentru accelerarea proiectelor strategice de transport transfrontalier din sud-estul Europei. Ceremonia de semnare a avut loc la Bruxelles, în cadrul evenimentului Connecting Europe Days 2026, organizat în prezența lui Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism.
România, Bulgaria și Grecia accelerează proiectele de transport transfrontalier
Planul de acțiune transformă angajamentele politice asumate de cele trei țări în decembrie 2025 în măsuri concrete, care vizează accelerarea realizării proiectelor de infrastructură esențiale, consolidarea conectivității și creșterea rezilienței în regiune.
Documentul urmărește să îmbunătățească coordonarea dintre cele trei state în ceea ce privește pregătirea proiectelor, finanțarea și implementarea acestora. Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc eliminarea blocajelor transfrontaliere și accelerarea îmbunătățirilor aduse conexiunilor feroviare, rutiere și multimodale, scrie Comisia Europeană.
Podurile Giurgiu-Ruse și conexiunile feroviare se află printre proiectele prioritare
Planul de acțiune se bazează pe cooperarea lansată de România, Bulgaria și Grecia în decembrie 2025 și se concentrează asupra principalelor axe de transport care conectează cele trei țări.
Printre domeniile vizate se numără conexiunile feroviare și rutiere esențiale, traversările Dunării, precum și legăturile dintre porturi și terminalele multimodale.
Unul dintre proiectele prioritare este conexiunea feroviară strategică transfrontalieră dintre Portul Alexandroupoli din Grecia și Svilengrad din Bulgaria. Aceasta urmărește să consolideze conectivitatea către regiunea Mării Negre și zona Dunării.
De asemenea, planul include modernizarea podului feroviar Giurgiu-Ruse, care leagă România de Bulgaria, precum și pregătirea construirii unui nou pod rutier și feroviar între Giurgiu și Ruse.
Pe lista priorităților se află și îmbunătățirea altor conexiuni feroviare și rutiere importante dintre România, Bulgaria și Grecia.
Prin accelerarea acestor proiecte, cele trei state urmăresc să îmbunătățească legăturile de transport transfrontaliere și să consolideze conectivitatea la nivel regional.
O nouă inițiativă pentru cooperarea în sud-estul Europei
În cadrul aceluiași eveniment de la Bruxelles, europarlamentarul Andrey Novakov a lansat inițiativa Friends of South-East Europe (FoSEE), cu sprijinul coordonatoarelor europene de coridor Maria Mauro și Margarida Marques.
Inițiativa urmărește să sprijine în continuare cooperarea pentru dezvoltarea conectivității regionale în sud-estul Europei.
Semnarea planului de acțiune și lansarea inițiativei FoSEE au loc în contextul eforturilor României, Bulgariei și Greciei de a transforma angajamentele comune în proiecte concrete de infrastructură și de a îmbunătăți conexiunile de transport dintre cele trei țări.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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