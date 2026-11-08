Tot mai puține firme cu capital străin se deschid în România. Numărul înmatriculărilor a scăzut cu 17% în 2026

Numărul firmelor cu participare străină la capitalul social înființate în România a scăzut în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), au fost înregistrate 3.707 societăți noi, cu aproximativ 17% mai puține decât în 2025. În același timp, valoarea capitalului social subscris de acestea a crescut.

România a înregistrat 3.707 societăți noi cu participare străină la capitalul social în perioada ianuarie-septembrie 2026, față de 4.471 în intervalul similar din 2025, potrivit datelor ONRC consultate de Agerpres.

Scăderea este de aproximativ 17,1%, ceea ce înseamnă cu 764 de firme mai puțin decât anul trecut.

Cu toate acestea, capitalul social subscris de noile societăți a crescut de la 12,511 milioane de dolari în 2025 la 15,433 milioane de dolari în 2026.

Doar în septembrie au fost înmatriculate 296 de societăți cu participare străină, cu un capital social subscris de 1,16 milioane de dolari.

Cele mai multe firme noi cu investitori străini au fost înregistrate în comerțul cu ridicata și amănuntul și în sectorul reparațiilor auto și moto, cu o pondere de 38,85%.

Au urmat activitățile profesionale, administrative, științifice și tehnice, cu 16,55%, și transporturile, depozitarea și comunicațiile, cu 8,78%.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, în România existau 266.825 de societăți cu participare străină la capitalul social, iar valoarea totală a capitalului subscris ajungea la 73,017 miliarde de dolari.

Italia ocupa primul loc în funcție de numărul firmelor, cu 54.720 de societăți și un capital subscris de 3,823 miliarde de dolari.

În schimb, cea mai mare valoare a capitalului social subscris aparținea societăților cu investitori din Regatul Țărilor de Jos.

Acestea cumulau 13,751 miliarde de dolari, repartizate între 6.327 de firme.

Datele ONRC arată o reducere și a numărului total de înmatriculări de persoane fizice și juridice.

În primele nouă luni din 2026 au fost înregistrate 100.975 de înmatriculări, cu 8,94% mai puține decât în perioada corespunzătoare din 2025.

Din total, 55.751 au fost societăți cu răspundere limitată (SRL), iar 40.800 au fost persoane fizice autorizate (PFA).

Bucureștiul a concentrat cele mai multe înmatriculări, respectiv 24.326, în scădere cu 2,63% față de anul anterior.

Au urmat județele Ilfov, cu 6.632 de înmatriculări, Cluj, cu 4.979, Timiș, cu 4.924, și Iași, cu 4.023.

Constanța a înregistrat 3.786 de înmatriculări, în creștere cu 6,65%, în timp ce Brașovul a avut 3.283, iar Bihorul 3.240.

Potrivit datelor ONRC, numai trei județe au înregistrat creșteri ale numărului de înmatriculări în primele nouă luni din 2026.

Este vorba despre Călărași, cu un avans de 7,88%, Constanța, cu 6,65%, și Galați, cu 1,55%.

Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Alba, unde numărul înmatriculărilor s-a redus cu 33,55%, Tulcea, cu 25,31%, și Dolj, cu 23,59%.

La polul opus față de București și marile centre economice, cele mai puține înmatriculări au fost înregistrate în Covasna, cu 522, Tulcea, cu 596, Mehedinți, cu 626, și Teleorman, cu 637.

În Caraș-Severin au fost înregistrate 699 de înmatriculări, iar în Ialomița 704, număr identic cu cel din perioada similară a anului trecut.

În funcție de domeniul de activitate, cele mai multe înmatriculări din primele nouă luni ale anului au fost înregistrate în transport și depozitare, cu 17.612 firme, în scădere cu 1,21%.

Comerțul cu ridicata și amănuntul a ocupat locul al doilea, cu 14.413 înmatriculări, însă a înregistrat o reducere de 20,91% față de 2025.

Pe poziția a treia s-au situat activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 10.672 de înmatriculări, în scădere cu 1,81%.

În luna septembrie 2026, ONRC a raportat 6.897 de înmatriculări de persoane fizice și juridice la nivel național.