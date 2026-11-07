Fraudă de aproape 12 milioane de lei cu biletele reduse pentru pensionari. Trei femei din Bacău, cercetate de procurori

Trei femei implicate în activitatea unei firme de transport interjudețean din Bacău sunt acuzate că au obținut ilegal aproape 9,8 milioane de lei de la Ministerul Transporturilor, folosind peste 157.000 de cupoane de călătorie falsificate pentru pensionari. Prejudiciul total, inclusiv obligațiile accesorii, depășește 11,6 milioane de lei. Administratoarea firmei a fost plasată în arest la domiciliu, iar alte două inculpate se află sub control judiciar.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a anunțat că investighează o presupusă fraudă de proporții în domeniul transportului rutier interjudețean de persoane, prin decontarea ilegală a biletelor cu reducere de 50% acordate pensionarilor.

Potrivit procurorilor, în perioada iulie 2022 – ianuarie 2026, administratoarea unei societăți comerciale ar fi organizat un mecanism prin care au fost falsificate 157.580 de cupoane-talon, utilizate ulterior pentru obținerea de fonduri publice.

Anchetatorii susțin că documentele au fost realizate cu imprimante laser și inkjet, pe hârtie neconformă, fără elementele de siguranță ale cupoanelor autentice. Ulterior, acestea ar fi fost completate manual cu date de călătorie și coduri numerice personale fictive sau aparținând unor persoane neeligibile.

Cupoanele erau destinate justificării reducerilor de 50% pentru transportul interjudețean al pensionarilor, acordate în baza legislației în vigoare.

Pentru decontarea tichetelor, societatea ar fi întocmit și utilizat 3.010 documente justificative care conțineau informații nereale despre cursele efectuate și sumele solicitate.

Documentația cuprindea 41 de adrese de înaintare, 41 de situații centralizatoare lunare și 2.928 de borderouri justificative.

Acestea au fost depuse la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în 41 de tranșe lunare, între august 2022 și ianuarie 2026.

În urma decontărilor, firma ar fi primit ilegal 9.793.260 de lei în contul său de trezorerie, controlat de administratoare.

Procurorii au constatat că numărul cupoanelor presupus falsificate a crescut progresiv, de la 463 în iulie 2022 la 9.131 în octombrie 2025.

În anul 2025, tichetele contrafăcute ar fi reprezentat aproximativ 92% din valoarea totală a decontărilor efectuate de minister pentru societatea respectivă.

Anchetatorii susțin că aceste raportări nu corespundeau capacității reale de transport a firmei. De asemenea, nu ar fi fost emise bonuri fiscale pentru partea de 50% din prețul călătoriilor care trebuia achitată de pensionari.

Potrivit anchetatorilor, administratoarea firmei ar fi coordonat activitatea, beneficiind de sprijinul mai multor persoane implicate în întocmirea și evidența documentelor.

O fostă casieră și colaboratoare a societății ar fi primit periodic cupoane necompletate, pe care le-ar fi completat manual și decupat la domiciliu. Tot ea ar fi pregătit borderourile justificative și situațiile centralizatoare, în schimbul unor sume de bani.

O altă femeie, angajată formal ca expert contabil până în octombrie 2024, ar fi organizat cupoanele pe trasee și ar fi participat la pregătirea documentației, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă.

De asemenea, un expert contabil extern ar fi acceptat folosirea numelui și semnăturii sale pe documentele justificative și ar fi înregistrat în contabilitate subvențiile obținute fără documente legale corespunzătoare.

Procurorii consideră că aceste activități au creat aparența de legalitate necesară aprobării plăților.

Anchetatorii au stabilit un prejudiciu total de 11.685.840,61 lei, format din suma principală de 9.793.260 de lei și obligații bugetare accesorii de 1.892.580,61 lei, calculate până la 4 noiembrie 2026.

La această valoare se adaugă penalitățile și celelalte accesorii legale care continuă să se acumuleze până la recuperarea integrală a debitului.

Pe 4 noiembrie, procurorii și polițiștii au efectuat șapte percheziții la sediul și punctele de lucru ale firmei, precum și la locuințele persoanelor cercetate.

Au fost ridicate documente contabile, echipamente informatice, telefoane, medii de stocare și noi cupoane pentru anul 2026, suspectate că ar fi fost falsificate.

Totodată, anchetatorii au găsit și ridicat 31.730 de lei și 8.100 de euro.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asupra bunurilor mobile și imobile și popriri asupra conturilor persoanelor cercetate și ale societății.

Cele trei inculpate au fost inițial reținute pentru 24 de ore.

Ulterior, două dintre femei au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, în cazul uneia fiind stabilită și o cauțiune de 30.000 de lei.

Administratoarea societății a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce Tribunalul Bacău a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă.

Parchetul a contestat însă decizia, urmând ca aceasta să fie analizată de Curtea de Apel Bacău.

Dosarul vizează infracțiuni de obținere ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate în formă continuată.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.