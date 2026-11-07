Cinci țări UE cer revenirea Marii Britanii pe piața europeană a energiei electrice. Acordul ar putea reduce prețurile la energie

Liderii a cinci state membre ale Uniunii Europene cer Bruxelles-ului să accelereze negocierile pentru reintegrarea Marii Britanii în piața unică europeană a energiei electrice. Germania, Țările de Jos, Danemarca, Belgia și Luxemburg susțin că un acord ar putea reduce prețurile energiei și ar stimula investițiile în proiecte regenerabile din Marea Nordului. Negocierile întâmpină însă dificultăți din cauza contribuțiilor financiare solicitate Londrei.

Liderii Germaniei, Țărilor de Jos, Danemarcei, Belgiei și Luxemburgului au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită accelerarea negocierilor privind revenirea Marii Britanii pe piața internă a energiei electrice.

Potrivit documentului consultat de POLITICO, cele cinci state consideră că summitul UE-Marea Britanie, programat pentru 20 noiembrie, ar trebui să stabilească un calendar clar pentru finalizarea discuțiilor.

Bruxelles-ul și Londra au convenit anul trecut să înceapă negocierile, însă progresele au fost lente. În prezent, nu se estimează că acordul va putea fi finalizat până la reuniunea din această lună.

Potrivit unui diplomat european citat de POLITICO, mai multe state susțin încheierea negocierilor până la sfârșitul anului 2027.

Printre semnatarii scrisorii se numără cancelarul german Friedrich Merz și premierul olandez Rob Jetten.

Cele cinci guverne consideră că integrarea piețelor de energie electrică ar putea facilita dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă din Marea Nordului.

În scrisoare, liderii europeni susțin că acordul este necesar pentru valorificarea întregului potențial al regiunii și transformarea acesteia în cel mai mare centru de energie curată din lume.

De asemenea, documentul subliniază că o piață energetică mai bine integrată ar consolida securitatea energetică europeană și ar sprijini competitivitatea economică prin accesul la electricitate curată și accesibilă.

Semnatarii solicită Comisiei Europene și autorităților britanice să stabilească, la summitul din 20 noiembrie, o direcție clară pentru încheierea negocierilor cât mai rapid.

Industria energetică britanică susține că revenirea pe piața europeană a energiei electrice ar putea contribui la reducerea facturilor pentru consumatori.

Organizația Energy UK estimează că menținerea Marii Britanii în afara acestei piețe ar putea genera costuri suplimentare de până la 10 miliarde de lire sterline pe durata actualei legislaturi, prin facturi mai mari la energie și venituri bugetare mai reduse.

Reducerea costului vieții reprezintă una dintre prioritățile premierului britanic Andy Burnham, în condițiile în care prețurile ridicate ale electricității continuă să afecteze gospodăriile și companiile.

Un diplomat european favorabil acordului a explicat că extinderea pieței ar putea aduce prețuri mai mici, o mai mare siguranță a aprovizionării și stabilitate pentru investitori.

Unul dintre principalele obstacole în negocieri îl reprezintă condițiile financiare impuse Marii Britanii.

Uniunea Europeană solicită Londrei o contribuție la fondurile de coeziune ale blocului comunitar în schimbul participării la piața internă a energiei electrice.

Această cerință este sensibilă din punct de vedere politic pentru guvernul britanic.

Diplomatul european citat consideră însă că plata ar trebui privită ca o investiție în accesul la o piață energetică mai integrată, mai sigură și mai competitivă, cu beneficii pentru companiile și consumatorii britanici.

Deși acordul privind electricitatea nu este așteptat să fie finalizat la summitul din 20 noiembrie, Bruxelles-ul și Londra ar urma să aprobe alte trei înțelegeri, referitoare la mobilitatea tinerilor, comercializarea certificatelor de emisii și armonizarea normelor pentru produsele agroalimentare.

Cele două părți ar urma să publice și o declarație comună care să abordeze, printre alte subiecte, viitorul negocierilor privind piața internă a energiei electrice.