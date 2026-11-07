Papa Leon al XIV-lea, vizită în Uruguay la mai puțin de o lună după operație. Suveranul Pontif, primit de 40.000 de credincioși

Aproximativ 40.000 de persoane au participat sâmbătă la prima slujbă oficiată de Papa Leon al XIV-lea în cadrul turneului său de 12 zile în America de Sud. Evenimentul a avut loc în orașul Paysandú din Uruguay, la mai puțin de o lună după ce Suveranul Pontif a fost operat pentru cancer pulmonar. Vizita urmărește să încurajeze apropierea de Biserica Catolică într-una dintre cele mai secularizate țări din regiune.

Papa Leon al XIV-lea a fost întâmpinat sâmbătă de zeci de mii de credincioși în orașul Paysandú, situat pe malul fluviului Uruguay, la aproximativ 375 de kilometri vest de capitala Montevideo.

Potrivit Vaticanului și autorităților locale, aproximativ 40.000 de persoane au participat la slujba desfășurată în parcul Paris London, în ciuda vremii ploioase.

Dintre acestea, 30.000 de persoane din Uruguay, Argentina și Brazilia se înregistraseră în prealabil, în timp ce alte aproximativ 10.000 au venit fără înscriere.

Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, a fost întâmpinat de mulțimi care l-au aclamat pe traseul dintre aeroport și locul ceremoniei.

Prezența sa a avut o semnificație aparte pentru credincioși, având în vedere că Papa a suferit o intervenție chirurgicală pentru cancer pulmonar pe 13 octombrie.

Soledad Sanchez, o participantă care a călătorit de la mare distanță pentru a asista la eveniment, a declarat pentru AFP că nu era sigură dacă Suveranul Pontif va putea efectua vizita după operație.

Aceasta a apreciat că prezența sa reprezintă un mesaj de pace într-o perioadă în care lumea are nevoie de solidaritate.

Turneul pontifical are loc într-un context în care Uruguay este considerat cea mai secularizată țară din America de Sud.

Papa Leon al XIV-lea, născut în Statele Unite și deținător al cetățeniilor americană, peruană și vaticană, urmărește să promoveze valorile creștine și implicarea Bisericii în sprijinirea comunităților vulnerabile.

Slujba de sâmbătă dimineață a fost dedicată Fericitului Jacinto Vera, numit primul episcop al Uruguayului de Papa Leon al XIII-lea, în 1878.

Într-un discurs susținut vineri, Suveranul Pontif a amintit activitatea episcopului Vera, care a străbătut zonele rurale și a oferit ajutor persoanelor sărace.

Papa a subliniat importanța apropierii de oameni și a sprijinului acordat celor aflați în dificultate.

Mesajele sale despre caritate și iubirea aproapelui au atras inclusiv persoane care nu se consideră religioase.

Un tânăr de 18 ani prezent la slujbă a declarat pentru AFP că, deși nu se consideră credincios, apreciază mesajul Papei și consideră că ideile sale pot avea valoare inclusiv pentru cei care nu aparțin unei comunități religioase.

Programul de sâmbătă include și o vizită într-un cartier din Montevideo afectat de violența asociată traficului de droguri.

Biserica Catolică a investit în această comunitate în proiecte de locuințe sociale și programe de reabilitare pentru persoanele dependente de droguri.

Prin această vizită, Papa Leon al XIV-lea dorește să evidențieze importanța implicării sociale și a ajutorării persoanelor vulnerabile.

Ultimul eveniment al vizitei în Uruguay va fi o veghe de rugăciune organizată pe Stadionul Centenario din Montevideo, unde sunt așteptați aproximativ 60.000 de tineri.

Suveranul Pontif urmează să îi îndemne să depășească indiferența religioasă și să se apropie de învățăturile creștine.

Duminică, Papa Leon al XIV-lea urmează să părăsească Uruguay și să își continue turneul în Argentina, unde este programată o întâlnire cu președintele Javier Milei.

Liderul argentinian, apropiat al președintelui american Donald Trump, a criticat anterior pozițiile Suveranului Pontif privind necesitatea încheierii războaielor și respingerea politicilor dure în materie de imigrație.

Întâlnirea va avea loc în cadrul turneului de 12 zile al Papei în trei țări sud-americane, dedicat promovării păcii, solidarității și rolului social al Bisericii Catolice.