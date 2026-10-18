Papa Leon al XIV-lea a apărut pentru prima dată în public după operație. Suveranul pontif a transmis un mesaj de la Vatican
SURSA FOTO: X, Vatican News - Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea s-a adresat duminică mulțimii adunate în Piața Sfântul Petru de la Vatican, pentru prima dată după intervenția chirurgicală la care a fost supus marți. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a fost operat pentru extirparea unui nodul pulmonar care s-a dovedit a fi canceros.
Papa Leon al XIV-lea, prima apariție publică după operație
Papa Leon al XIV-lea a apărut duminică la fereastra Palatului Apostolic, reședința sa de la Vatican, pentru a se adresa miilor de persoane adunate în Piața Sfântul Petru, conform informațiilor publicate de Reuters.
În momentul în care suveranul pontif și-a făcut apariția, un cor de voci feminine a strigat în semn de susținere, într-un gest de încurajare pentru liderul Bisericii Catolice.
Zâmbitor, Papa Leon al XIV-lea a vorbit pe un ton sigur și clar, mulțumindu-le celor care s-au rugat pentru el în ultimele zile, în perioada în care a trecut prin intervenția chirurgicală și a început recuperarea.
La finalul rugăciunii Angelus, pontiful a transmis că a simțit sprijinul celor care s-au rugat pentru sănătatea sa și le-a mulțumit pentru susținere.
„Aş dori să le mulţumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine în ultimele zile. Am simţit cu adevărat sprijinul vostru – vă mulţumesc. Îmi exprim recunoştinţa deosebită faţă de medici, asistenţi medicali şi întregul personal”, a spus pontiful, la finalul rugăciunii Angelus.
Papa Leon al XIV-lea își va relua treptat angajamentele
În timpul apariției sale publice, suveranul pontif a anunțat că își va relua treptat angajamentele pe măsură ce va continua procesul de convalescență.
Papa a transmis și un mesaj de recunoștință personalului medical de la spitalul Gemelli, unde a fost operat. El le-a mulțumit în mod special medicilor, asistenților medicali și tuturor celorlalți angajați ai unității medicale pentru îngrijirea acordată.
Intervenția chirurgicală a avut loc marți și a vizat extirparea unui nodul pulmonar care s-a dovedit a fi canceros. Apariția de duminică a reprezentat prima adresare a Papei Leon al XIV-lea către mulțime după operație.
„Recuperarea sa postoperatorie îi permite să își desfășoare activitățile zilnice normale complet pe cont propriu”, este scris într-un raport medical semnat de medicul personal al Papei, Dr. Luigi Carbone, și de șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli, Dr. Stefano Margaritora.
Mesajul său a fost transmis miilor de persoane prezente în Piața Sfântul Petru, în timp ce suveranul pontif continuă perioada de recuperare și se pregătește să revină treptat la activitățile sale.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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