Papa Leon al XIV-lea a apărut pentru prima dată în public după operație. Suveranul pontif a transmis un mesaj de la Vatican

Papa Leon al XIV-lea s-a adresat duminică mulțimii adunate în Piața Sfântul Petru de la Vatican, pentru prima dată după intervenția chirurgicală la care a fost supus marți. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a fost operat pentru extirparea unui nodul pulmonar care s-a dovedit a fi canceros.

Papa Leon al XIV-lea a apărut duminică la fereastra Palatului Apostolic, reședința sa de la Vatican, pentru a se adresa miilor de persoane adunate în Piața Sfântul Petru, conform informațiilor publicate de Reuters.

În momentul în care suveranul pontif și-a făcut apariția, un cor de voci feminine a strigat în semn de susținere, într-un gest de încurajare pentru liderul Bisericii Catolice.

Zâmbitor, Papa Leon al XIV-lea a vorbit pe un ton sigur și clar, mulțumindu-le celor care s-au rugat pentru el în ultimele zile, în perioada în care a trecut prin intervenția chirurgicală și a început recuperarea.

La finalul rugăciunii Angelus, pontiful a transmis că a simțit sprijinul celor care s-au rugat pentru sănătatea sa și le-a mulțumit pentru susținere.

„Aş dori să le mulţumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine în ultimele zile. Am simţit cu adevărat sprijinul vostru – vă mulţumesc. Îmi exprim recunoştinţa deosebită faţă de medici, asistenţi medicali şi întregul personal”, a spus pontiful, la finalul rugăciunii Angelus.

În timpul apariției sale publice, suveranul pontif a anunțat că își va relua treptat angajamentele pe măsură ce va continua procesul de convalescență.

Papa a transmis și un mesaj de recunoștință personalului medical de la spitalul Gemelli, unde a fost operat. El le-a mulțumit în mod special medicilor, asistenților medicali și tuturor celorlalți angajați ai unității medicale pentru îngrijirea acordată.

Intervenția chirurgicală a avut loc marți și a vizat extirparea unui nodul pulmonar care s-a dovedit a fi canceros. Apariția de duminică a reprezentat prima adresare a Papei Leon al XIV-lea către mulțime după operație.

„Recuperarea sa postoperatorie îi permite să își desfășoare activitățile zilnice normale complet pe cont propriu”, este scris într-un raport medical semnat de medicul personal al Papei, Dr. Luigi Carbone, și de șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli, Dr. Stefano Margaritora.

Mesajul său a fost transmis miilor de persoane prezente în Piața Sfântul Petru, în timp ce suveranul pontif continuă perioada de recuperare și se pregătește să revină treptat la activitățile sale.