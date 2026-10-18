Explozie la fabrica de amidon din Medgidia. Două persoane au fost rănite și transportate la spital

O explozie urmată de un incendiu s-a produs duminică la fabrica de amidon din Medgidia, județul Constanța. Două persoane au fost rănite și au suferit arsuri la nivelul membrelor superioare și al feței. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, inclusiv un elicopter SMURD, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța.

Incidentul s-a produs duminică, la nivelul unui buncăr de cereale din cadrul fabricii de amidon din Medgidia. Explozia a fost urmată de un incendiu, care a fost stins de angajații unității înainte de sosirea pompierilor.

Potrivit ISU Constanța, două persoane au fost rănite de suflul exploziei. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au identificat victimele și au constatat că acestea prezentau arsuri la nivelul membrelor superioare, inclusiv al mâinilor, și al feței.

Salvatorii au început evaluarea stării de sănătate a celor două persoane și acordarea asistenței medicale necesare.

Autoritățile au decis transportarea victimelor la spital pentru investigații medicale amănunțite, având în vedere leziunile suferite în urma exploziei.

Una dintre persoanele rănite urmează să fie transportată cu elicopterul SMURD, iar cealaltă cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

„Am fost solicitaţi să intervenim la o explozie, urmată de incendiu, la fabrica de amidon din Medgidia. Incendiul a fost lichidat de angajaţi înainte de ajungerea pompierilor. Intervenim cu 2 maşini de stingere, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, un echipaj de prim ajutor, un echipaj CBRN, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD”, au precizat reprezentanţii ISU Constanţa.

În urma exploziei, ISU Constanța a mobilizat mai multe echipaje pentru gestionarea situației și acordarea asistenței medicale victimelor.

La locul incidentului au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple, un echipaj de prim ajutor și un echipaj CBRN, specializat în intervenții în situații care implică riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare.

De asemenea, la intervenție au participat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD.

Deși incendiul fusese lichidat de angajații fabricii înainte de sosirea pompierilor, echipajele de intervenție au continuat evaluarea situației de la fața locului și acordarea asistenței medicale persoanelor rănite.

Reprezentanții ISU Constanța au confirmat că explozia s-a produs la nivelul unui buncăr de cereale, însă împrejurările exacte în care a avut loc incidentul urmează să fie stabilite de pompieri.

Conform informațiilor comunicate până în prezent, bilanțul incidentului este de două persoane rănite, ambele prezentând arsuri la nivelul mâinilor și al feței.

Cele două victime urmează să fie supuse unor investigații medicale amănunțite la spital, după transportarea lor cu elicopterul SMURD și cu ambulanța SAJ.