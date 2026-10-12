Patriarhul Daniel, mesaj pentru Papa Leon după anunțul privind operația. Ce i-a transmis liderul Bisericii Ortodoxe Române

Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române i-a transmis luni un mesaj de însănătoșire Papei Leon, după ce Suveranul Pontif a anunțat că urmează să fie operat pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Liderul Bisericii Ortodoxe Române a transmis că se roagă pentru sănătatea Papei și pentru ca acesta să își poată continua activitatea pastorală și misionară.

Patriarhul Daniel a transmis luni un mesaj de susținere Papei Leon, după anunțul privind problemele de sănătate ale Suveranului Pontif. În mesajul său, liderul Bisericii Ortodoxe Române a făcut referire la perioada dificilă prin care trece Papa și și-a exprimat dorința ca acesta să depășească problemele medicale.

„Sanctitatea Voastră, În aceste momente de încercare, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, să vindece suferința Sanctității Voastre și să vă dăruiască sănătate, astfel încât să puteți continua activitatea pastorală și misionară”, a transmis Patriarhul Daniel.

Acesta i-a urat Suveranului Pontif să primească ajutor divin pentru a trece peste problemele de sănătate cu care se confruntă.

„Totodată, dorim Sanctității Voastre mult ajutor de la Dumnezeu pentru a depăși problemele de sănătate cu care vă confruntați”, se mai arată în mesaj.

Patriarhul Daniel și-a încheiat mesajul adresat Papei Leon cu formula „Cu salutări cordiale în Hristos”.

Mesajul Patriarhului Daniel vine după ce Papa Leon a anunțat duminică faptul că medicii i-au descoperit un nodul pulmonar și i-au recomandat o intervenție chirurgicală.

Suveranul Pontif a făcut declarația în timpul rugăciunii Angelus, cu ocazia binecuvântării săptămânale de la prânz, în Piața Sfântul Petru din Vatican.

Papa a explicat că nodulul a fost identificat în urma unor investigații medicale recente și că se află într-un stadiu foarte incipient.

„Recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul pulmonar bine delimitat, depistat într-un stadiu foarte incipient și clar localizat”, a declarat Papa Leon.

Potrivit Suveranului Pontif, medicii au considerat necesară îndepărtarea nodulului, iar acesta a decis să urmeze recomandarea primită.

„Medicii consideră oportun să intervină, astfel că, urmând sfatul lor, am decis să mă supun unei operații pentru îndepărtarea acestuia”, a explicat Papa.

Papa Leon a precizat că intervenția chirurgicală a fost deja programată, fără să anunțe însă o dată exactă.