Japonia pregătește o misiune spațială în premieră mondială. O sondă va aduce pe Pământ mostre de pe una dintre lunile planetei Marte

Japonia se pregătește să lanseze o misiune spațială care ar putea contribui la dezlegarea misterelor legate de formarea lunilor planetei Marte și de originile vieții în sistemul solar. O sondă japoneză va încerca, în premieră mondială, să colecteze mostre de sol de pe Phobos și să le transporte pe Pământ. Misiunea va dura aproximativ cinci ani, iar probele ar urma să ajungă în Japonia în 2031.

Japonia urmează să lanseze marți o sondă spațială către Phobos, una dintre cele două luni naturale ale planetei Marte, într-o misiune coordonată de Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA), potrivit Associated Press.

Sonda va fi lansată cu ajutorul unei rachete japoneze H-3, iar obiectivul principal este colectarea și aducerea pe Pământ a unor mostre de sol de pe suprafața satelitului marțian.

Misiunea, cunoscută sub denumirea MMX, are loc într-o perioadă în care Statele Unite, China și alte țări analizează posibilitatea trimiterii unor astronauți pe Marte.

Yasuhiro Kawakatsu, coordonatorul proiectului MMX, a explicat că lunile marțiene prezintă o importanță științifică deosebită, dar nu au fost investigate până acum în mod complet. Din acest motiv, Phobos și Deimos sunt considerate unele dintre cele mai importante obiective încă neexplorate în detaliu din sistemul solar.

Deși Marte a fost studiată prin zeci de misiuni spațiale începând cu anii 1960, informațiile despre cei doi sateliți naturali ai planetei rămân limitate.

„În ciuda importanței lor potențiale, lunile marțiene nu au fost niciodată investigate pe deplin. Sunt considerate cei mai importanți munți necuceriți din sistemul solar”, a declarat Yasuhiro Kawakatsu, coordonatorul proiectului MMX, conform mediafax.

Unul dintre principalele obiective ale misiunii este stabilirea originii sateliților Phobos și Deimos. Cercetătorii analizează două ipoteze privind formarea acestora. Potrivit primei, lunile marțiene ar fi apărut din resturile rezultate în urma coliziunii unui corp ceresc cu Marte.

A doua ipoteză presupune că Phobos și Deimos sunt asteroizi care au fost capturați ulterior de câmpul gravitațional al planetei.

Kiyoshi Kuramoto, cercetătorul principal al proiectului, consideră că analiza mostrelor de sol colectate de pe Phobos va permite, aproape sigur, stabilirea unei concluzii privind originea sateliților marțieni.

„Aproape sigur vom putea ajunge la o concluzie analizând mostrele de sol de pe Phobos”, a declarat Kiyoshi Kuramoto.

Phobos are un diametru de aproximativ 20-30 de kilometri și se deplasează în jurul planetei Marte de trei ori pe zi, la o distanță de circa 6.000 de kilometri.

Oamenii de știință estimează că aproximativ 0,1% din materialul aflat pe suprafața satelitului și care ar putea fi colectat de sondă provine chiar de pe Marte.

Această posibilitate prezintă un interes deosebit pentru cercetători, deoarece analiza probelor ar putea contribui inclusiv la identificarea unor eventuale urme ale vieții microbiene care ar fi existat în trecut pe planeta Marte.

Potrivit calendarului misiunii, sonda MMX este programată să ajungă în apropierea planetei Marte în august 2027.

Ulterior, aceasta va petrece aproximativ trei ani studiind Phobos și colectând informații despre caracteristicile satelitului.

Misiunea include și observarea celeilalte luni naturale a planetei Marte, Deimos, pentru a obține date suplimentare care ar putea contribui la înțelegerea originii celor doi sateliți.

O etapă importantă a proiectului este reprezentată de trimiterea pe suprafața lui Phobos a roverului Idefix, dezvoltat în comun de Franța și Germania.

Acesta este programat să aterizeze pe satelitul marțian în jurul anului 2029 și să exploreze suprafața timp de aproximativ 100 de zile.

După această etapă, sonda japoneză va încerca să colecteze cel puțin 10 grame de sol de pe Phobos.

Pentru prelevarea materialului, misiunea MMX va utiliza două sisteme distincte, dezvoltate în Japonia și Statele Unite.

Primul dispozitiv va folosi gaz sub presiune pentru a ridica și colecta praful aflat la suprafața satelitului.

Cel de-al doilea sistem va permite extragerea materialului de la o adâncime de aproximativ doi centimetri.

Cercetătorii intenționează să colecteze mostre din mai multe locuri, deoarece această metodă ar putea crește șansele de identificare a unor eventuale urme ale vieții microbiene din trecutul planetei Marte.

Materialul recuperat va fi introdus într-o capsulă specială, proiectată să reziste condițiilor extreme întâlnite la reintrarea în atmosfera Pământului.

Capsula ar urma să aterizeze în Australia în 2031, după care mostrele vor fi transportate în Japonia pentru analiză.

O provocare majoră pentru specialiștii implicați în proiect este gravitația extrem de redusă a satelitului Phobos.

Aceasta este de aproximativ 2.000 de ori mai mică decât gravitația Pământului, ceea ce complică atât aterizarea echipamentelor, cât și operațiunile de colectare a probelor.

Din cauza gravitației reduse, există riscul ca modulul de explorare să ricoșeze în momentul contactului cu suprafața.

Pentru a limita acest risc, echipamentul a fost proiectat cu patru picioare de aterizare, prevăzute cu sisteme speciale de amortizare.

Roverul Idefix va utiliza roți adaptate condițiilor de gravitație redusă și se va deplasa cu o viteză extrem de mică.

De asemenea, vehiculul va avea capacitatea de a reveni singur în poziția normală în cazul în care se răstoarnă în timpul deplasării pe suprafața satelitului.

Misiunea MMX continuă experiența acumulată de Japonia în domeniul recuperării materialelor extraterestre.

Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială a reușit anterior să aducă pe Pământ mostre de pe asteroizi prin intermediul misiunilor Hayabusa.

Primele probe au fost recuperate în 2010, iar o altă misiune a permis aducerea unor mostre în 2020.

Noua misiune către Phobos urmărește însă un obiectiv diferit, fiind prima încercare de a transporta pe Pământ material colectat direct de pe una dintre lunile planetei Marte.

Rezultatele analizelor ar putea oferi informații importante despre formarea sateliților marțieni, despre istoria planetei Marte și despre originile vieții în sistemul solar.