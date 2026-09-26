Legenda Lotus Revine în România din 1 Octombrie! Cine este importatorul mărcii

Când am auzit primele zvonuri în culisele pieței auto din București, am crezut că e doar o altă speculație de salon. Dar când am văzut documentele oficiale m-am bucurat: una dintre cele mai pure și mai respectate mărci din istoria automobilismului mondial își deschide oficial porțile la noi acasă!

Este oficial. Din 1 octombrie 2026, Automobile Bavaria Group devine unic importator și distribuitor oficial al mărcii britanice Lotus în România. Prin intermediul diviziei dedicate Bavaria Auto SRL, compania fondată de Michael Schmidt își extinde imperiul și aduce pe șoselele noastre monștrii sacri de performanță concepuți sub filosofia legendară „Simplify, then add lightness”.

Pentru mine, ca inginer mecanic, Lotus nu este doar un simplu constructor de mașini. Este un templu al ingineriei. Fondat în 1948 de genialul Colin Chapman, brandul britanic a redefinit fizica în motorsport.

Vorbim despre o marcă ce poartă pe umeri o zestre uriașă în Formula 1:

79 de victorii în Marile Premii

7 Titluri Mondiale la Constructori

6 Titluri Mondiale la Piloți

Nume de legendă la volan: Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Nigel Mansell, Mika Häkkinen și de neuitatul Ayrton Senna.

Chapman și echipa sa au fost adevărații pionieri care au inventat Formula 1 modernă: de la primul șasiu monococ și integrarea motorului ca element structural, până la primele eleroane aerodinamice, difuzoare spate și suspensii active. Tot ce vedem astăzi pe pistă își are rădăcinile în atelierele Lotus.

Trecerea către noua eră este spectaculoasă. Lotus nu mai înseamnă doar mașini spartane de ieșit pe circuit duminica, ci o combinație hipnotizantă între ADN-ul ultra-sportiv, tehnologia electrică de ultimă oră și un design britanic divin.

Iată ce fiare de asfalt aduce Bavaria Auto în showroom-uri:

Lotus Emira: Ultimul supercar pur, cu motor cu ardere internă, creat special pentru puriștii care vor să simtă fiecare milimetru de asfalt. Lotus Eletre: Un Hyper-SUV electric brutal, ce redefinește dinamica pe un segment dominat de monștri grei. Lotus Emeya: Un Grand Tourer complet electric, ultra-luxos, ce îmbină viteza uluitoare cu confortul lungilor călătorii. Lotus Evija: Hypercar-ul electric absolut – o operă de artă ingineriască de aproape 2.000 de cai putere.

Atmosfera de sărbătoare din cadrul grupului este palpabilă. Proiectul marchează o nouă etapă strategică pentru cea mai extinsă rețea auto premium din țară.

„Lotus este un brand cu o identitate puternică, o istorie extraordinară și o viziune foarte clară asupra viitorului. După mai mult de trei decenii de activitate în România, privim acest nou proiect cu aceeași energie antreprenorială cu care am început în 1994 proiectul Automobile Bavaria”, a declarat Michael Schmidt, fondatorul Automobile Bavaria Group.

La rândul său, Ciprian Bercea, Director Executiv al grupului, a subliniat direcția clară a acestei mutări:

„Extinderea portofoliului de mărci premium al Automobile Bavaria Group prin introducerea brandului britanic Lotus reflectă angajamentul nostru constant de a oferi clienților experiențe auto excepționale. Ne dorim să construim acest brand alături de o echipă dedicată, animată de aceeași pasiune care face parte din ADN-ul mărcii Lotus.”

Această achiziție nu vine de nicăieri. Înființat în 1994, Automobile Bavaria Group operează 18 locații la nivel național și este cea mai extinsă rețea BMW și MINI din România. Portofoliul lor este de-a dreptul impresionant: găzduiesc mărci de nișă precum Corvette, legendarul INEOS Grenadier sau Toyota, iar în București se pregătesc de inaugurarea singurului showroom Rolls-Royce din întreaga regiune.

Pe două roți, divizia lor Automobile Bavaria Moto Center domină piața prin BMW Motorrad, Kawasaki și Yamaha.

Pentru noi, pasionații de cai putere, data de 1 octombrie 2026 devine o zi de referință. Revenirea oficială Lotus sub umbrela Automobile Bavaria nu este doar o simplă știre de business — este promisiunea că spiritul adevărat al condusului, creat sub sloganul #forthedrivers, renaște pe șoselele din România. Abia aștept să vă aduc primele impresii de la volan!