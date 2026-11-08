Firmele românești, în pericol din cauza taxelor și a costurilor salariale. Victor Ponta: România merge din rău în mai rău

Fostul premier Victor Ponta avertizează că economia României traversează o perioadă tot mai dificilă, iar firmele românești nu beneficiază de sprijinul de care au nevoie. Acesta critică lipsa unei politici economice clare și susține că majorarea taxelor nu poate înlocui reformele. Ponta atrage atenția și asupra costurilor suportate de angajatori atunci când crește salariul minim, dar și asupra riscului de concedieri în mediul privat.

Victor Ponta a lansat mai multe critici la adresa modului în care este gestionată economia României, într-un interviu acordat România TV. Fostul premier consideră că autoritățile recunosc existența problemelor economice, dar nu prezintă și soluții concrete pentru sprijinirea companiilor.

Acesta a susținut că România are nevoie de o politică economică prin care firmele să poată depăși dificultățile actuale și să își continue activitatea.

„Vedeți, e o problemă absolut reală și, mă rog, premierul a zis un lucru adevărat. Nu îl contrazice nimeni. N-a zis și ce face, că el e premier, eu nu sunt, dumneavoastră nu sunteți. Adică, dom’le, știm că e frig afară. Suntem toți de acord. Și ce facem ca să fie cald în casă, ca să zic așa? Ne dorim, constatăm că e frig afară. Deci trebuie o politică economică. Cine se ocupă de politica economică a Guvernului României? Nimeni”, a declarat Victor Ponta.

În opinia sa, simpla constatare a dificultăților economice nu este suficientă, iar autoritățile trebuie să prezinte măsuri prin care să sprijine mediul de afaceri.

Victor Ponta a făcut referire și la măsurile fiscale adoptate de fostul Guvern Bolojan, susținând că majorarea taxelor nu poate fi considerată, în sine, o reformă economică.

Acesta a invocat o declarație a fostului președinte Traian Băsescu, care a criticat la rândul său ideea că majorările de taxe ar reprezenta reforme.

„Ați ajuns, să-l citez eu pe Domnul Băsescu, care a zis, să mărești taxe nu e reformă economică. Deci măcar Guvernul Bolojan a zis, dom’le, eu măresc taxe. N-a făcut nicio altă reformă. Ok, care-s reformele economice?”, a afirmat Ponta.

Fostul premier consideră că prioritatea autorităților ar trebui să fie susținerea firmelor românești și atragerea capitalului din străinătate. În opinia sa, companiile au nevoie de condiții care să le permită să supraviețuiască, să investească și să își dezvolte activitatea.

„Soluția e una singură. Să ajuți firmele din România să supraviețuiască, să dezvolte și să aduci bani din afara României care să fie investiți în România. Asta nu se întâmplă azi”, a susținut fostul premier.

Ponta a vorbit și despre situația angajaților din mediul privat, despre care spune că sunt mai expuși riscului de concediere decât cei care lucrează în instituțiile publice.

Acesta a explicat că mulți salariați din companiile private nu beneficiază de reprezentare sindicală, ceea ce îi poate face mai vulnerabili atunci când angajatorii întâmpină dificultăți financiare.

Victor Ponta a atras atenția asupra efectelor pe care creșterea salariului minim le poate avea asupra companiilor private. Fostul premier consideră că majorarea veniturilor angajaților este necesară, dar trebuie însoțită de măsuri care să ajute angajatorii să suporte cheltuielile suplimentare.

„Mărirea salariului minim pentru angajat e bună și eu am mărit salariul minim, dar pentru firmă e un dezastru. Că înseamnă că, de fapt, el trebuie să plătească, dacă se mărește salariul minim cu 200 de lei. Păi el dă 200 de lei la angajat și mai dă 200 de lei la stat. Adică zice stați, stați, că eu n-am bani să dau salariul ăsta”, a explicat Victor Ponta.

Acesta susține că statul ar trebui să ofere compensații sau alte forme de sprijin companiilor afectate de creșterea costurilor salariale.

„Totdeauna când mărești salariul minim trebuie să vii pentru firmele private cu o compensare. Cu ceva. Dom’le, ok, știu că vă e mai greu, dar trebuie să-i ajutați pe angajați. Uite, vă ajut pe partea asta. Nu, altfel… Altfel nu o să rămânem cu nicio firmă românească”, a avertizat fostul premier.

Fostul prim-ministru a vorbit și despre situația șantierului naval de la Mangalia, pe care a prezentat-o drept un exemplu al problemelor cu care se confruntă industria românească.

Ponta a susținut că, în ciuda anunțurilor privind salvarea șantierului, concedierile au continuat.

„Săptămâna trecută au anunțat că îi dă afară, n-au rămas decât cei cu paza. Adică n-au salvat nimica”, a spus acesta.

Fostul premier a legat situația de la Mangalia de dificultățile economice generale și de lipsa unor măsuri eficiente pentru protejarea companiilor și a locurilor de muncă.