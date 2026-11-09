Piața de curierat din România a ajuns la aproape 6 miliarde de lei. Sameday și FAN Courier își dispută primele poziții

Piața de curierat din România a continuat să se extindă în 2025, însă ritmul de creștere a fost mai redus decât în anul precedent. Operatorii au procesat peste 372 de milioane de colete, iar veniturile din serviciile de coletărie s-au apropiat de 6 miliarde de lei. Sameday și-a consolidat prima poziție după numărul livrărilor interne, în timp ce FAN Courier a rămas lider după încasări. Datele pentru perioada 2023-2025 indică schimbări importante în clasamentele operatorilor, atât pe segmentul intern, cât și pe cel internațional.

Piața de curierat din România a înregistrat în 2025 un volum de 372,3 milioane de colete, cu 10% peste nivelul anului anterior, potrivit celui mai recent raport al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Raportat la populație, acest volum reprezintă aproximativ 20 de colete pentru fiecare locuitor, într-un an.

Deși numărul trimiterilor a continuat să crească, avansul a fost considerabil mai mic decât în 2024, când operatorii raportaseră o majorare anuală de 27%. Evoluția indică o temperare a ritmului de extindere a pieței, după creșterea accelerată din anul precedent.

Din punctul de vedere al veniturilor, serviciile de coletărie au generat aproape 6 miliarde de lei în 2025, cu 15% mai mult decât în 2024. Din această sumă, 5,6 miliarde de lei au reprezentat venituri realizate de operatori în nume propriu.

Venitul mediu obținut pentru fiecare colet a urcat la 15 lei, cu 0,60 lei peste nivelul din anul precedent. În cazul trimiterilor interne, media a fost mai redusă, de 12,7 lei pe colet.

Piața livrărilor interne a rămas concentrată în jurul a trei operatori principali, care au gestionat împreună aproximativ 74% din totalul coletelor transportate în România în 2025.

Sameday a ocupat prima poziție, cu o cotă de aproximativ 35%, urmată de FAN Courier, cu 27%, și Cargus, cu aproape 12%. Următoarele locuri au revenit GLS, cu 8,5%, și DPD, cu 5,3%, în timp ce Poșta Română a deținut numai 1,5% din piața coletelor interne.

Compararea rezultatelor din ultimii trei ani evidențiază consolidarea poziției Sameday. Compania avea o cotă de 32% în 2023, care a crescut la 34,4% în 2024 și la 34,9% în 2025. Astfel, operatorul a câștigat 2,9 puncte procentuale în intervalul analizat, distanțându-se de principalul competitor.

FAN Courier a urmat o traiectorie diferită. După ce deținea 28,3% din piață în 2023, compania a coborât la 26,1% în 2024, înainte de a recupera o parte din pierdere și de a ajunge la 27,3% în 2025. La finalul perioadei, cota sa era cu un punct procentual sub cea din 2023.

Evoluțiile celorlalți operatori de curierat arată că extinderea pieței nu s-a tradus printr-o creștere a ponderii tuturor companiilor. Cargus a pierdut cotă de piață în fiecare an analizat, coborând de la 13,5% în 2023 la 12,5% în 2024 și la 11,8% în 2025.

DPD a consemnat, la rândul său, o diminuare de 2,2 puncte procentuale în doi ani. Ponderea companiei în volumul coletelor interne a scăzut de la 7,5% în 2023 la 5,3% în 2025.

În cazul GLS, rezultatele au fluctuat. Operatorul a încheiat anul 2023 cu o cotă de 8,8%, care s-a redus la 7,8% în 2024. În 2025, compania a recuperat o parte din terenul pierdut, ajungând la 8,5%.

Poșta Română a continuat să piardă din ponderea livrărilor interne, de la 2% în 2023 la 1,5% în 2025.

Dezvoltarea rețelelor de lockere a reprezentat unul dintre principalii factori care au contribuit la creșterea volumului de colete transportate de Sameday pe piața internă.

Conform datelor autorității de reglementare, aproximativ 75% din creșterea numărului de colete interne înregistrată în 2025 a provenit din trimiterile distribuite prin sistemele automate proprii ale Delivery Solutions, societatea care operează Sameday.

La nivelul întregii piețe, unul din patru colete interne a fost livrat prin lockere în 2025. Fiecare sistem automat a procesat, în medie, 24 de colete pe zi.

Clasamentul companiilor de curierat se modifică atunci când sunt luate în calcul veniturile obținute din serviciile de livrare internă, nu numărul coletelor transportate.

FAN Courier a păstrat prima poziție în 2025, cu 32,6% din veniturile segmentului, în timp ce Sameday a ajuns la 28,7%. GLS s-a clasat pe locul al treilea, cu 10,7%, depășind Cargus, care a avut 10,5%. DPD a înregistrat o cotă de 7,2%.

Datele din perioada 2023-2025 evidențiază o reducere considerabilă a distanței dintre primii doi operatori. În 2023, FAN Courier controla 36,2% din veniturile pieței interne, comparativ cu 24,1% pentru Sameday. Diferența era atunci de 12,1 puncte procentuale.

Doi ani mai târziu, ponderea FAN Courier ajunsese la 32,6%, iar cea a Sameday urcase la 28,7%. Avansul liderului s-a redus astfel la 3,9 puncte procentuale, de peste trei ori mai puțin decât în 2023.

Pe ansamblul perioadei, Sameday a câștigat 4,6 puncte procentuale din veniturile pieței interne, în timp ce FAN Courier a înregistrat o diminuare de 3,6 puncte procentuale.

GLS și-a îmbunătățit poziția în clasamentul veniturilor obținute din livrările interne, după ce în primii doi ani ai perioadei analizate deținuse o cotă constantă de 9,6%. În 2025, ponderea sa a crescut la 10,7%, suficient pentru a trece înaintea Cargus.

În schimb, Cargus a înregistrat o reducere succesivă a cotei de venituri, de la 12,5% în 2023 la 11,6% în 2024 și la 10,5% în 2025.

DPD a avut o cotă de 8,5% în 2023 și 2024, însă a coborât la 7,2% în ultimul an analizat. Poșta Română a ajuns la 1,4% din veniturile pieței interne, față de 1,6% în 2023.

Structura pieței ar putea suferi noi modificări în urma achiziției Cargus de către Delivery Solutions, tranzacție aprobată în 2026. Estimările ANCOM indică posibilitatea ca grupul rezultat să gestioneze aproape jumătate din livrările de colete interne în cursul acestui an.

Pe segmentul trimiterilor internaționale, raportul dintre principalii operatori diferă de cel observat în cazul livrărilor interne, iar schimbările din ultimii trei ani au fost mai pronunțate pentru anumite companii.

FAN Courier a înregistrat cea mai importantă creștere a cotei de piață după numărul coletelor internaționale. Compania a trecut de la 8,4% în 2023 la 20,7% în 2024, pentru ca în 2025 să atingă 24,1%.

Avansul cumulat de 15,7 puncte procentuale în numai doi ani a permis grupului să preia prima poziție în clasamentul operatorilor după volumul trimiterilor internaționale.

Packeta, care avea o cotă de 20,1% atât în 2023, cât și în 2024, a ajuns la 21,1% în 2025. Deși și-a majorat ponderea, compania a fost depășită de FAN Courier.

Sameday și-a extins, de asemenea, prezența pe segmentul internațional. Cota operatorului a crescut de la 9,5% în 2023 la 11,3% în 2024 și la 13,6% în 2025.

Mai mulți operatori internaționali au înregistrat scăderi ale ponderii în numărul total de trimiteri, în timp ce FAN Courier și Sameday și-au extins activitatea.

DPD a coborât de la 13% în 2023 la 10,2% în 2024 și la 8,9% în 2025. UPS a înregistrat o reducere a cotei de la 8,1% la 6,2% în intervalul 2023-2025, iar GLS a scăzut de la 6,7% la 5,8%.

O diminuare mai accentuată a fost consemnată de Poșta Română, a cărei cotă de piață s-a redus de la 9% în 2023 la 3,8% în 2025. Operatorul național a pierdut astfel mai mult de jumătate din ponderea deținută la începutul perioadei analizate.

FedEx a gestionat 3,3% din numărul coletelor internaționale în 2025, comparativ cu 4% în 2023. În cazul DHL, cota a scăzut de la 2,7% la 1,7%.

Ierarhia operatorilor după veniturile generate de coletele internaționale este diferită de cea stabilită în funcție de numărul trimiterilor, FedEx ocupând prima poziție în 2025.

Compania a obținut 22,9% din veniturile segmentului internațional, după ce în 2023 și 2024 deținuse o cotă de 16,6%.

UPS s-a situat pe locul al doilea în 2025, cu 13,2% din venituri, față de 14,8% în 2023. FAN Courier a ocupat poziția a treia, cu o cotă de 11,2%.

Evoluția FAN Courier a fost una dintre cele mai importante din perioada analizată. Grupul avea numai 4,1% din veniturile coletăriei internaționale în 2023, dar a urcat la 10,3% în 2024 și la 11,2% în 2025.

DHL a pierdut trei puncte procentuale în același interval, cota sa reducându-se de la 14% la 11%.

Packeta a încheiat anul 2025 cu o pondere de 9,9%, apropiată de cea de 9,6% din 2023, după ce în 2024 ajunsese la 10,6%.

Diferențele dintre companiile de curierat sunt vizibile și în evoluția veniturilor obținute din trimiterile internaționale, unde operatorii au avut rezultate distincte între 2023 și 2025.

DPD a înregistrat o reducere a cotei de la 9,6% la 8,3%, în timp ce GLS și-a păstrat ponderea de 4,4% în fiecare dintre cei trei ani.

Sameday a raportat o creștere a cotei de venituri internaționale de la 1,2% în 2023 la 3,2% în 2025. În pofida acestui avans, ponderea companiei a rămas considerabil sub cea a operatorilor aflați în primele poziții ale clasamentului.

Poșta Română a înregistrat o diminuare a cotei de venituri pe segmentul internațional, de la 4,9% în 2023 la 2,9% în 2025.

Distribuția veniturilor din serviciile internaționale de coletărie evidențiază diferențe importante între ponderea operatorilor în numărul trimiterilor și cea în valoarea serviciilor prestate.

FedEx, UPS și DHL au cumulat 47% din veniturile pieței coletelor internaționale în 2025, deși au transportat împreună numai 11% din totalul trimiterilor.

În schimb, FAN Courier, Packeta și Sameday au gestionat aproape 59% din numărul coletelor internaționale, însă au realizat aproximativ 24% din veniturile acestui segment.

Aceste diferențe sunt determinate de particularitățile serviciilor de curierat internațional. Destinația trimiterilor, greutatea coletelor, serviciile suplimentare incluse și condițiile contractuale negociate la nivelul grupurilor internaționale influențează valoarea veniturilor înregistrate de fiecare operator.

Livrările interne au reprezentat aproximativ 90% din volumul total de colete procesate în România în 2025, însă contribuția lor la veniturile pieței a fost de 76%.

Cele aproximativ 330 de milioane de colete interne au avut un timp mediu de livrare de 1,2 zile. Aproape nouă din zece trimiteri au ajuns la destinatari cel târziu în ziua următoare intrării în rețelele poștale.

Rapiditatea serviciilor standard a diminuat importanța livrărilor express pe piața internă. Numai 5% dintre coletele transportate în România au utilizat astfel de servicii, comparativ cu 11% dintre trimiterile internaționale expediate din țară.

Activitatea internațională de curierat a înregistrat evoluții diferite în 2025, atât în privința provenienței trimiterilor primite în România, cât și a coletelor expediate către alte state.

Un sfert dintre coletele internaționale intrate pe teritoriul României au provenit din țări situate în afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European. Numărul acestor trimiteri s-a apropiat de 6 milioane.

Pe fluxul opus, volumul coletelor trimise din România către destinatari din străinătate a crescut cu 21% în 2025. Veniturile generate de aceste expedieri au înregistrat însă un avans de numai 9%, inferior ritmului de creștere a numărului de colete.

În ceea ce privește caracteristicile fizice ale trimiterilor, aproximativ 90% dintre coletele procesate au cântărit mai puțin de 10 kilograme. Această pondere a fost înregistrată atât pentru livrările interne, cât și pentru coletele internaționale primite în România sau expediate către alte țări.