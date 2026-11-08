Elevii români au câștigat cinci medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Două dintre distincții sunt de aur

Elevii români au obținut cinci medalii la cea de-a V-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2026, desfășurată în perioada 1-8 noiembrie, în Thailanda. Lotul României a câștigat două medalii de aur, două de argint și una de bronz, într-o competiție la care au participat reprezentanți din 25 de țări, a anunțat duminică Ministerul Educației și Cercetării.

Competiția s-a desfășurat în orașul Ubon Ratchathani din Thailanda și a reunit elevi din 25 de țări. România a fost reprezentată de cinci elevi, toți reușind să obțină câte o medalie.

Cele două medalii de aur au fost câștigate de Șerban Mihai Brindescu, elev la Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu” din Timișoara, și Ioan-Claudiu Pitic, de la Școala Gimnazială Nr. 39 din București.

Medaliile de argint au revenit Carlei Teodora Dobre, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, și lui Filip-Sebastian Nacu, elev la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț.

Cea de-a cincea distincție, medalia de bronz, a fost obținută de Tudor Constantinescu, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori a inclus patru probe, dintre care una teoretică și trei practice.

Proba teoretică a fost completată de trei activități practice: observații cu telescopul pe timp de zi, observații cu telescopul pe timp de noapte și o probă de planetariu.

Echipa României a fost coordonată de Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și de prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Din echipa de coordonare a făcut parte și dr. Cătălina Ana Mirițescu, cercetător la Vrije Universiteit Brussel și fostă olimpică internațională, în calitate de observator.

Selecția și pregătirea elevilor care au reprezentat România la competiția internațională au avut loc la Suceava. Acestea au fost organizate de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Coordonarea științifică a pregătirii a fost asigurată de prof. dr. Petru Crăciun, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, și de prof. dr. Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, responsabilitatea pentru coordonarea organizatorică a revenit Direcției Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector MEC.

Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale României la olimpiadele internaționale prin acoperirea mai multor categorii de cheltuieli.

Instituția asigură plata taxelor de participare, costurile deplasărilor și diurna aferentă zilelor de ședere ale elevilor și însoțitorilor. Sprijinul ministerului vizează și organizarea și desfășurarea etapelor care preced competițiile internaționale.

Este vorba despre etapele locale, județene, municipale și naționale ale olimpiadelor, prin care sunt selectați și pregătiți elevii care ajung să reprezinte România la competițiile desfășurate în afara țării.