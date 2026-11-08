Avertisment de la Poliția Română pentru șoferi. Mai multe drumuri sunt afectate de ceață și vizibilitate redusă. Ce artere rutiere sunt vizate

Avertisment de la Poliția Română pentru șoferi. Vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții, duminică dimineață, pe mai multe artere rutiere din județele Dolj, Mehedinți și Olt. În unele zone, șoferii pot vedea la mai puțin de 200 de metri, iar izolat vizibilitatea scade sub 50 de metri.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), ceața poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Până în prezent, nu au fost semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții la sub 200 metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Dolj, Mehedinți și Olt. În funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului. Nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale”, au transmis autoritățile.

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să verifice dacă farurile, stopurile și proiectoarele de ceață funcționează și să le utilizeze corespunzător.

De asemenea, șoferii trebuie să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum și să păstreze o distanță de siguranță mai mare între autovehicule.

Autoritățile recomandă evitarea depășirilor riscante și a schimbărilor bruște de direcție. Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să nu oprească pe benzile de rulare sau în locurile în care vizibilitatea este redusă.

„Recomandăm conducătorilor auto să verifice ca farurile, stopurile şi proiectoarele de ceaţă să fie funcţionale şi să le folosească în mod corespunzător, să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante sau schimbări bruşte de direcţie! Nu opriţi pe benzile de rulare sau în locuri fără vizibilitate!”, au transmis poliţiştii rutieri.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) este serviciul prin care autoritățile transmit informații actualizate despre situația circulației rutiere la nivel național.