Referendum local în Rășinari privind exploatările miniere. Până la ce oră pot vota locuitorii

Locuitorii comunei Rășinari, județul Sibiu, sunt chemați duminică, 8 noiembrie 2026, la un referendum local consultativ privind exploatările miniere de pe raza localității. Cele trei secții de votare s-au deschis la ora 07:00, iar alegătorii își pot exprima opțiunea până la ora 23:00, potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că cele trei birouri electorale ale secțiilor de votare din comuna Rășinari au fost deschise duminică dimineață, începând cu ora 07:00, pentru desfășurarea consultării publice privind exploatările miniere.

Conform prevederilor articolului 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, programul de vot este cuprins între orele 07:00 și 23:00.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), precum și a platformei online prin care poate fi urmărită participarea alegătorilor.

Cele două instituții asigură, de asemenea, suportul tehnic și funcționalitățile specifice organizării referendumurilor. Datele privind prezența la vot sunt disponibile în timp real pe platforma oficială a Autorității Electorale Permanente.

AEP a precizat și care sunt drepturile persoanelor acreditate să observe procesul electoral. Acestea pot avea acces și pot staționa în spațiile publice din zona de votare sau în interiorul secțiilor de votare. De asemenea, pot asista la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor și la întocmirea proceselor-verbale.

Persoanele acreditate pot filma și fotografia locurile publice din zona de votare și din localul secției, cu condiția să nu afecteze secretul votului și să respecte prevederile articolului 90 alineatul (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

Referendumul local a fost inițiat în urma unui proiect al companiei Mineral Proiect Invest SA, care intenționează să exploateze roci magnezitice în perimetrul Valea Dobra, aflat pe teritoriul comunei Rășinari.

Deși consultarea a pornit de la acest proiect minier, întrebarea adresată locuitorilor vizează toate exploatările miniere de pe raza administrativ-teritorială a comunei, nu doar investiția propusă în Valea Dobra.

Astfel, cetățenii trebuie să răspundă cu DA sau NU la următoarea întrebare: dacă sunt de acord cu orice exploatare minieră pe teritoriul comunei Rășinari.

Primarul comunei, Bucur Bogdan, a anunțat recent că a emis un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru proiectul minier din Valea Dobra.

Potrivit edilului, compania Mineral Proiect Invest SA a solicitat, pe 23 septembrie, emiterea certificatului de urbanism pentru construire. Documentul a fost semnat de primar și ridicat de beneficiar în data de 30 octombrie.

Certificatul a primit un răspuns negativ, deoarece obiectivul de investiții solicitat nu poate fi realizat în contextul demersului juridic aflat în desfășurare pentru organizarea referendumului local din 8 noiembrie 2026. Decizia are la bază Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 30 septembrie 2026.

Pentru ca referendumul din Rășinari să fie declarat valabil, trebuie îndeplinite două condiții referitoare la participarea la vot și la numărul voturilor valabil exprimate.

Prima condiție este ca la urne să se prezinte cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale permanente. Potrivit informațiilor publicate recent de Primăria Rășinari pe pagina de Facebook, comuna are aproximativ 4.300 de alegători.

Prin urmare, pentru atingerea pragului minim de participare este necesar ca aproximativ 1.290 de persoane să voteze.

A doua condiție pentru validarea referendumului este ca voturile valabil exprimate să reprezinte cel puțin 25% din numărul alegătorilor înscriși pe listele electorale permanente. În cazul comunei Rășinari, acest prag înseamnă aproximativ 1.075 de voturi valabil exprimate.

Dacă ambele condiții sunt îndeplinite, rezultatul referendumului va fi stabilit în funcție de majoritatea voturilor valabil exprimate, conform prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.