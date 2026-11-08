Șeful UFC ar putea intra în administrația americană. Trump i-a propus lui Dana White funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că i-a oferit lui Dana White, președintele și directorul general al UFC, funcția de secretar de presă al Casei Albe. Nu este clar dacă acesta a acceptat propunerea. Anunțul vine după mai multe schimbări în administrația americană, pe fondul rezultatelor alegerilor de la jumătatea mandatului.

Donald Trump a anunțat sâmbătă, printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că i-a propus lui Dana White să preia funcția de secretar de presă al Casei Albe.

Președintele american l-a descris pe șeful UFC drept un luptător și a susținut că acesta ar putea deveni un purtător de cuvânt diferit de predecesorii săi.

Deocamdată, Dana White nu a răspuns public ofertei. După anunțul lui Trump, acesta a continuat să distribuie pe rețelele sociale mesaje de promovare a UFC.

White este un apropiat de lungă durată al președintelui american, însă nu are experiență în administrația publică. În schimb, este cunoscut pentru schimburile tensionate pe care le-a avut de-a lungul timpului cu jurnaliștii.

În vara acestui an, el a contribuit la organizarea UFC Freedom 250, un eveniment de arte marțiale mixte desfășurat pe peluza Casei Albe, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către Donald Trump.

Potrivit Forbes, averea lui Dana White este estimată la aproximativ 600 de milioane de dolari.

În același mesaj, Donald Trump a nominalizat șase sportivi din lumea artelor marțiale mixte pe care ar dori să îi vadă în echipa lui Dana White.

Printre aceștia se numără Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes și Kayla Harris.

Președintele a precizat că unii dintre cei propuși nu sunt cetățeni americani, dar a susținut că își dorește participarea lor la activitatea viitorului secretar de presă.

Trump a justificat propunerea prin necesitatea de a apăra administrația în fața adversarilor politici de stânga, folosind un limbaj critic la adresa acestora.

Nu există, până în prezent, informații că sportivii nominalizați ar fi acceptat asemenea funcții.

Funcția de secretar de presă al Casei Albe este vacantă după demiterea lui Katie Zacharia, pe 16 octombrie. Aceasta a fost îndepărtată din funcție la numai cinci zile de la numire, după o primă conferință de presă care a durat 14 minute și a atras critici atât din partea democraților, cât și a republicanilor.

Donald Trump a apărat-o ulterior, afirmând că aceasta a fost copleșită de întrebările și reacțiile jurnaliștilor.

La rândul său, Zacharia a susținut că nu a avut suficient timp pentru a se pregăti.

Predecesoarea sa, Karoline Leavitt, a ocupat funcția timp de 19 luni, înainte de a pleca în august pentru a petrece mai mult timp cu familia.

În primul mandat prezidențial al lui Donald Trump, funcția de secretar de presă a fost ocupată succesiv de Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, Stephanie Grisham și Kayleigh McEnany.

Oferta adresată lui Dana White vine după alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate marți, în urma cărora Partidul Democrat a recâștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

Vineri, Donald Trump a anunțat și o schimbare la conducerea personalului Casei Albe.

Stephen Miller urmează să o înlocuiască pe Susie Wiles în funcția de șef de cabinet al președintelui.

Eventuala numire a lui Dana White ar reprezenta astfel o nouă modificare importantă în echipa de conducere a administrației americane, însă decizia depinde de acceptarea ofertei de către șeful UFC.