Cutremur la Washington: Casa Albă îi cere demisia ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle

Casa Albă a anunțat marți că i-a solicitat demisia ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, potrivit agenției Reuters. Decizia vine după ce președintele Donald Trump a declarat că ia în calcul îndepărtarea acesteia din funcție, pe fondul unor acuzații relatate de presa americană.

Secretara de presă a președinției americane, Katie Zacharia, a confirmat solicitarea și a transmis un mesaj referitor la activitatea ambasadoarei Kimberly Guilfoyle.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze. A fost un atu minunat pentru echipă și îi dorim numai bine”, a declarat Katie Zacharia

Cu o zi înainte de anunțul oficial, Donald Trump afirmase că analizează posibilitatea demiterii lui Guilfoyle. „Nu suntem mulțumiți”, le-a spus președintele reporterilor luni, fără ca declarația citată să ofere alte detalii despre motivele nemulțumirii.

Ambasada Statelor Unite la Atena nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informațiile referitoare la plecarea ambasadoarei din funcție.

Mai mulți parlamentari americani și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu acuzațiile potrivit cărora Kimberly Guilfoyle ar fi amenințat că poate utiliza influența Statelor Unite pentru a submina guvernul Greciei, relatează Reuters. Informațiile au apărut în contextul unor dezvăluiri publicate în ultimele zile de cotidianul american Wall Street Journal.

Potrivit publicației, înregistrări audio făcute publice ar surprinde declarații ale ambasadoarei referitoare la relațiile sale cu oameni de afaceri greci. Guilfoyle s-ar fi lăudat că aceștia îi achită călătoriile de lux, conform relatărilor ziarului.

În aceleași înregistrări, ambasadoarea ar fi promis un tratament preferențial unui om de afaceri american, în schimbul obținerii unei invitații la o cină organizată în onoarea lui Eric Trump, al treilea fiu al președintelui Statelor Unite.

Informațiile publicate de Wall Street Journal au vizat și o presupusă solicitare financiară adresată unui donator republican. Potrivit cotidianului, Guilfoyle i-ar fi cerut acestuia să achite o datorie de 100.000 de dolari acumulată pe cardul său de credit, înaintea audierii din Senat pentru confirmarea în funcția de ambasadoare, desfășurată în iulie 2025.

Conform aceleiași publicații, Guilfoyle ar fi promis, în schimbul achitării datoriei, să ofere acces la Casa Albă și la oficiali de rang înalt din administrația Trump. Relatarea face referire la presupuse discuții cu un donator republican, fără ca informațiile prezentate să reprezinte, prin ele însele, o confirmare independentă a acuzațiilor.

Wall Street Journal a relatat, de asemenea, despre o cină organizată în luna martie, la care au participat oficiali greci și americani. Potrivit publicației, în timpul întâlnirii, ambasadoarea ar fi făcut referire la căderea guvernului român condus de Ilie Bolojan.

Guilfoyle ar fi atribuit schimbarea politică presiunilor exercitate de administrația Trump și ar fi afirmat că Washingtonul ar putea determina schimbări similare și în alte state, inclusiv în Grecia. Declarațiile relatate de cotidian au atras atenția asupra modului în care ambasadoarea ar fi descris influența administrației americane asupra evoluțiilor politice din alte țări.

Acuzațiile privind relațiile cu oamenii de afaceri, solicitarea de plată a datoriei și presupusele declarații referitoare la guvernul grec au fost prezentate de Wall Street Journal în mai multe materiale publicate în ultimele zile. Reuters a relatat despre solicitarea de demisie anunțată de Casa Albă și despre îngrijorările exprimate de parlamentarii americani în legătură cu aceste informații.

Kimberly Guilfoyle a fost procuror înainte de a lucra în mass-media și în politica americană. Ea a ocupat și poziția de analist invitat la Fox News, post de televiziune la care a comentat subiecte de actualitate politică.

Ulterior, Guilfoyle a devenit consilier și coordonator al activităților de strângere de fonduri pentru campaniile lui Donald Trump. Activitatea sa politică a inclus implicarea în eforturile de susținere a președintelui american și a inițiativelor electorale asociate acestuia.

În plan personal, Guilfoyle a fost căsătorită cu Gavin Newsom, actualul guvernator al Californiei, și a fost logodită cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Statelor Unite.

Numirea sa ca ambasadoare în Grecia a plasat-o într-o funcție diplomatică ce presupune reprezentarea intereselor americane și gestionarea relațiilor cu autoritățile de la Atena. Solicitarea de demisie anunțată de Casa Albă a venit după ce Donald Trump declarase public că nu este mulțumit de situație, în timp ce informațiile publicate de presa americană au generat reacții și preocupări în rândul unor parlamentari din Statele Unite.