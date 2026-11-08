Ce se schimbă în sistemul de sănătate din noiembrie 2026. Anunț de la CNAS despre cartea electronică de identitate

Persoanele asigurate nu sunt obligate să obțină o carte electronică de identitate pentru a beneficia de consultații, medicamente sau alte servicii medicale decontate. Potrivit precizărilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în noiembrie 2026, noul document poate fi utilizat în paralel cu cardul național de sănătate pentru autentificarea și semnarea serviciilor, pe măsură ce aplicațiile informatice și echipamentele furnizorilor sunt adaptate.

Deținerea unui act de identitate electronic nu conferă automat calitatea de asigurat. Aceasta este stabilită în continuare în conformitate cu prevederile legale care reglementează încadrarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Introducerea cărții electronice de identitate (CEI) în sistemul de sănătate aduce o modalitate suplimentară de autentificare și confirmare a serviciilor medicale acordate. Totuși, persoanele care păstrează vechiul model de buletin nu trebuie să îl preschimbe pentru a putea merge la medic.

Cele două documente au funcții diferite. Cartea de identitate permite identificarea titularului, în timp ce cardul național de sănătate este un instrument personal și netransmisibil, utilizat pentru accesarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor incluse în pachetul de bază.

Cartea de identitate model 1997 nu poate fi folosită electronic în locul cardului național de sănătate. Prin urmare, persoanele care dețin acest tip de document nu trebuie să solicite preschimbarea lui exclusiv pentru a beneficia de consultații sau de alte servicii medicale decontate.

Integrarea CEI în sistemul de asigurări de sănătate presupune actualizarea programelor informatice și adaptarea echipamentelor folosite de cabinetele medicale, spitale, farmacii și ceilalți furnizori de servicii.

Documentația tehnică publicată de CNAS pe portalul instituției arată că aplicațiile pot permite interacțiunea atât cu actualul card național de sănătate, cât și cu noua carte electronică de identitate.

Componentele informatice actualizate păstrează funcțiile de autentificare și semnare prin intermediul cardului național și introduc modificările necesare pentru utilizarea CEI. Adaptarea privește, așadar, modul în care furnizorii lucrează în platforma informatică a asigurărilor de sănătate și nu instituie o obligație generală pentru pacienți de a-și schimba actele de identitate.

Într-o informare publicată la 2 noiembrie 2026, CNAS a precizat că, până la sfârșitul lunii, rămâne dezactivată regula care condiționează validarea serviciilor medicale de semnarea acestora cu cardul național de sănătate.

Astfel, lipsa confirmării electronice nu reprezintă, în sine, un motiv pentru respingerea serviciului la validare, dacă sunt respectate celelalte reguli aplicabile. Măsura permite continuarea procesului de testare și sincronizare a sistemelor care gestionează cele două documente.

CNAS recomandă furnizorilor să utilizeze cardul național de sănătate sau cartea electronică de identitate ori de câte ori acest lucru este posibil și să semnaleze eventualele dificultăți tehnice întâmpinate.

Facilitatea este însă temporară, fiind valabilă în luna noiembrie 2026. Aceasta nu trebuie interpretată ca o eliminare definitivă a obligației de semnare a serviciilor medicale.

Ghidul asiguratului publicat de CNAS face distincție între situațiile în care cardul național de sănătate nu a fost încă emis și cele în care titularul are nevoie de înlocuirea documentului.

Persoanele pentru care nu a fost emis cardul pot beneficia de servicii medicale fără să prezinte acest document și fără să fie obligate să solicite o adeverință de asigurat de la casa de asigurări de sănătate.

În schimb, în cazul pierderii sau deteriorării cardului, persoana asigurată poate solicita eliberarea unui duplicat de la casa de asigurări în evidența căreia se află. Până la primirea noului document, accesul la servicii medicale se face în baza unei adeverințe de înlocuire.

Cartea de identitate model 1997 rămâne utilizabilă până la expirarea termenului de valabilitate înscris pe document, dar, ca regulă generală, nu mai târziu de 3 august 2031.

Regulamentul european (UE) 2025/1208 stabilește această dată pentru încetarea valabilității documentelor de identitate care nu respectă noile cerințe de securitate. Se aplică termenul care intervine primul, fie cel înscris pe act, fie limita generală stabilită la nivel european.

Înlocuirea vechiului model se face treptat, prin emiterea noilor cărți de identitate, electronice sau simple. Potrivit precizărilor MAI, persoanele care nu doresc o carte de identitate cu cip pot solicita varianta simplă.

Aceasta permite identificarea titularului pe teritoriul României, însă nu poate fi folosită pentru călătorii în străinătate sau pentru accesarea serviciilor electronice.

Prin urmare, preschimbarea vechiului buletin nu înseamnă că obținerea unei cărți electronice de identitate devine obligatorie. Nici accesul la serviciile medicale nu este condiționat de deținerea acestui document, iar persoanele asigurate pot continua să utilizeze cardul național de sănătate în condițiile stabilite de CNAS.