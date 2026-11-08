Unde poți merge în Europa în vacanța de iarnă. 10 destinații cu peisaje spectaculoase și experiențe de neuitat

Europa oferă numeroase destinații potrivite pentru o vacanță de iarnă, indiferent dacă turiștii își doresc peisaje acoperite de zăpadă, escapade pe litoral sau vizite în orașe cu o istorie bogată. Continentul reunește centre istorice, experiențe culturale și peisaje naturale spectaculoase, fiind potrivit atât pentru excursii scurte, cât și pentru călătorii mai lungi în sezonul rece.

Târgurile de Crăciun aduc lumină și animație în piețele istorice, în timp ce zăpada transformă satele montane și traseele prin păduri. După încheierea sărbătorilor, turiștii pot vizita băi termale, muzee sau stațiuni de schi, existând numeroase motive pentru a planifica o călătorie și la începutul noului an.

Printre variantele recomandate se numără atât localități de coastă din Spania, unde poate fi găsit soarele în timpul iernii, cât și regiuni din nordul Suediei, potrivite pentru observarea aurorei boreale. Zece destinații europene se remarcă prin experiențele pe care le oferă în sezonul rece, conform Euronews.

Zermatt s-a clasat anul acesta pe primul loc în topul celor mai bune 50 de stațiuni de schi din Europa, realizat de Trip.com. Situată în partea vorbitoare de germană a cantonului elvețian Valais, localitatea este considerată un adevărat paradis pentru schiori, oferind acces la până la 360 de kilometri de pârtii în zona de schi conectată dintre Elveția și Italia.

Stațiunea este înconjurată de vârfurile Alpilor, iar instalațiile pe cablu ajung până la Klein Matterhorn, aflat la o altitudine de 3.883 de metri. Un alt avantaj este posibilitatea de a schia pe tot parcursul anului.

Pentru pasionații de călătorii cu trenul, accesul în Zermatt poate fi transformat într-o experiență în sine. O variantă este călătoria alpină dintre St. Moritz și Zermatt cu Glacier Express, cunoscut drept cel mai lent tren expres din lume. Traseul are o lungime de 291 de kilometri și durează aproximativ opt ore, oferind priveliști asupra văilor, munților și satelor pitorești din Alpii elvețieni.

Regiunea Seefeld din Tirol, Austria, se află la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de Innsbruck și este potrivită pentru persoanele care preferă activitățile în aer liber. Aici există 142 de kilometri de trasee amenajate pentru drumeții de iarnă. Potecile traversează păduri, văi și un platou întins, iar pe parcurs turiștii pot face opriri la cabanele montane pentru băuturi și preparate calde.

Pentru o plimbare de seară într-o atmosferă specială, vizitatorii pot urma traseul de 1,8 kilometri numit „Poteca celor 100.000 de lumini”. Acesta trece pe lângă instalații luminoase și capela Seekirchl, care este iluminată.

Cei care își doresc o excursie mai lungă pot alege traseul de mai multe zile Seefeld High Plateau Winter Multi-day Hike. Acesta se întinde pe aproximativ 65 de kilometri și poate fi parcurs în cinci zile. Traseul leagă cele cinci sate ale regiunii și include lacuri, zone împădurite și priveliști montane.

Un avantaj al acestei experiențe este că turiștii se pot întoarce în fiecare seară la aceeași unitate de cazare. Transportul public poate fi folosit pentru a ajunge la punctele de plecare ale traseelor zilnice.

Strasbourg este o destinație atractivă în orice perioadă a anului, datorită centrului său istoric inclus în patrimoniul UNESCO. Iarna, orașul capătă însă o atmosferă aparte și este cunoscut drept Capitala Crăciunului.

Aici se organizează un târg de Crăciun încă din anul 1570, iar sute de standuri decorate în culori festive sunt răspândite pe străzile și în piețele din Grande Île, centrul istoric al orașului, amenajat pe o insulă.

Instalațiile luminoase se reflectă deasupra râului Ill și de-a lungul malurilor canalelor înguste, care trec pe lângă clădiri cu structură din lemn vechi de aproximativ 400 de ani. În Place Kléber poate fi admirat bradul uriaș de Crăciun al orașului.

Vizitatorii pot încerca și specialitățile locale, printre care bredeles, biscuiți tradiționali alsacieni pregătiți de Crăciun, și vin chaud, o băutură caldă pe bază de vin și fructe.

Regiunea Andalucía, situată în sudul Spaniei, este o alegere potrivită pentru cei care vor să evite temperaturile scăzute. Coasta mediteraneeană și cele aproximativ 300 de zile însorite pe an fac din această zonă o destinație atractivă pentru vacanțele de iarnă.

În sezonul rece, turiștii pot vizita obiective importante fără aglomerația caracteristică perioadelor mai călduroase. Un exemplu este Alhambra din Granada, complexul palatului maur fortificat din secolul al XIII-lea, unul dintre cele mai cunoscute obiective ale regiunii.

Iarna este, de asemenea, o perioadă potrivită pentru explorarea unor orașe precum Sevilla, unde temperaturile din mijlocul verii pot ajunge la 40 de grade Celsius. Printre obiectivele care merită vizitate se numără Palacio de las Dueñas, remarcat prin colonadele și arcadele sale. Turiștii pot savura și o sangria la terasele în aer liber, profitând de soarele de iarnă.

În perioada Crăciunului, orașele și localitățile din regiune sunt decorate cu instalații luminoase festive. Deși pe Costa del Sol zăpada este puțin probabilă, cei care își doresc peisaje de iarnă pot ajunge în Parcul Național Sierra Nevada, situat la aproximativ 30 de kilometri est de Granada. Acolo se găsesc vârfuri acoperite de zăpadă și sunt disponibile activități sportive de iarnă.

Situată în inima regiunii suedeze Laponia, Abisko este considerată unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru observarea aurorei boreale. Localitatea se află la nord de Cercul Polar, într-o zonă interioară, lângă un lac, chiar în mijlocul așa-numitei zone aurorale, ceea ce sporește șansele de a vedea acest fenomen natural.

Pentru a admira luminile nordice în nuanțe de verde, albastru, roz și violet, turiștii pot participa la excursii în Parcul Național Abisko, unde poluarea luminoasă este redusă. O altă variantă este o călătorie cu telescaunul până la centrul de observație Aurora Sky Station, aflat pe vârful muntelui.

Abisko oferă și alte activități de iarnă. Vizitatorii pot face plimbări cu sănii trase de câini husky prin păduri, pot conduce snowmobile pe lacuri înghețate sau pot descoperi cultura tradițională a populației Sámi și obiceiurile acesteia legate de creșterea renilor.

Insula Madeira, din Oceanul Atlantic, oferă o alternativă la destinațiile clasice de iarnă, datorită vremii blânde și peisajelor verzi. Una dintre principalele atracții naturale este pădurea Laurissilva, inclusă în patrimoniul UNESCO, unde arbori seculari acoperă văile abrupte.

Turiștii pot urma potecile de-a lungul levadelor, canalele tradiționale de apă ale insulei, pentru a descoperi cascade și zone izolate din interiorul regiunii.

Printre traseele populare se numără Levada das 25 Fontes, care duce la o lagună alimentată de izvoare în cascadă, și Levada do Rei, un traseu care traversează vegetația densă și ajunge la Ribeiro Bonito, un refugiu natural liniștit în mijlocul pădurii.

Pentru aceste excursii sunt recomandate haine impermeabile și încălțăminte rezistentă pentru drumeții. De asemenea, turiștii trebuie să verifice condițiile oficiale ale traseelor și să își rezerve în avans intervalul de acces. Rezervarea prealabilă este obligatorie pentru traseele de drumeție clasificate din Madeira, iar accesul presupune, în general, plata unor taxe.

Fost port comercial medieval de mici dimensiuni, Bruges este traversat de canale înguste, peste care trec poduri arcuite. Clădirile înalte și înguste de pe maluri completează aspectul istoric al orașului.

Bruges este atractiv pe tot parcursul anului, însă iarna atmosfera devine mai romantică datorită târgurilor de Crăciun și numeroaselor localuri în care vizitatorii pot savura o ciocolată caldă.

Orașul este și unul dintre locurile potrivite pentru a descoperi ciocolata belgiană. Turiștii pot cumpăra produse realizate manual de la magazine cunoscute precum The Old Chocolate House, Olivier’s Chocolate Shop și Chocolates & Happiness.

Cei interesați de istorie pot include în program și o vizită la Bazilica Sfântului Sânge, care adăpostește o relicvă despre care tradiția spune că ar conține sângele lui Iisus Hristos.

Unul dintre principalele avantaje ale unei vizite în Atena pe timpul iernii este numărul mai mic de turiști în comparație cu sezonul aglomerat de vară. Astfel, vizitatorii pot explora într-un ritm mai liniștit obiective cunoscute la nivel mondial, precum Acropola, un complex fortificat care include construcții importante ale Greciei Antice, printre care Partenonul.

Zilele de iarnă din capitala Greciei pot fi blânde, însă sunt posibile și perioade cu ploi sau temperaturi mai scăzute. O umbrelă poate fi utilă pentru plimbările pe străzile centrului modern, unde pot fi admirate și lucrările de artă stradală.

În zilele cu ploaie, turiștii pot alege să viziteze muzeele orașului. Printre cele mai importante se numără Muzeul Național de Arheologie și Muzeul Acropolei.

Budapesta devine și mai spectaculoasă iarna, când luminile festive și eventualele ninsori completează arhitectura romantică a capitalei Ungariei. Orașul este cunoscut și pentru târgurile de Crăciun organizate în perioada sărbătorilor.

În Piața Vörösmarty, turiștii pot găsi unele dintre cele mai apreciate preparate tradiționale locale. Printre acestea se numără lángos, o pâine plată prăjită în ulei, și kürtőskalács, un desert acoperit cu zahăr.

Izvoarele termale ale orașului sunt deosebit de atractive în sezonul rece. Vizitatorii pot merge la Băile Széchenyi, un complex în stil neobaroc care pune la dispoziție spa-uri, saune și mai multe piscine.

După o perioadă de relaxare, turiștii pot merge la patinoarul în aer liber Városligeti Műjégpálya, considerat unul dintre cele mai vechi de acest fel din Europa.

Viena este unul dintre orașele cel mai strâns legate de muzica clasică. Istoria muzicală a capitalei Austriei este prezentă în arhitectura sa barocă, pe străzile istorice și în clădirile impunătoare.

Cei care vor să descopere patrimoniul muzical al orașului pot vizita muzeele dedicate compozitorilor Mozart, Beethoven și Schubert sau pot explora sălile istorice de concerte.

Iarna este și sezonul balurilor, astfel că participarea la o seară de dans pe ritmuri de vals vienez reprezintă una dintre experiențele importante pentru vizitatorii orașului.

Cele mai reci luni sunt, totodată, o perioadă aglomerată în calendarul concertelor din Viena. Turiștii pot urmări programul spectacolelor de la Opera de Stat și de la alte săli de concerte ale capitalei austriece.