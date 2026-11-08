Schimbare în obiceiurile de consum ale românilor. Cine decide, de fapt, ce ajunge în coșul de cumpărături

Deciziile de cumpărare din familiile românești sunt influențate tot mai mult de preferințele și obiceiurile noilor generații. Un studiu arată că 90% dintre părinți recunosc această influență, în special atunci când aleg gustările și alte produse pentru consumul zilnic.

Cercetarea realizată de WOPA și iSense Solutions analizează comportamentul de consum al Generației Alpha, formată din copiii născuți după anul 2010. Studiul urmărește modul în care aceștia interacționează cu produsele și brandurile, dar și influența pe care o au asupra deciziilor luate de părinți.

Rezultatele arată că șapte din zece copii consideră că opinia lor contează mult atunci când sunt alese produsele destinate lor. În același timp, nouă din zece părinți recunosc că preferințele copiilor influențează gustările cumpărate pentru familie.

Prietenii joacă, de asemenea, un rol important. Aproximativ 90% dintre părinți spun că cei mici își doresc produse pe care le au și colegii sau prietenii lor.

Potrivit lui Traian Năstase, Managing Partner al iSense Solutions, Generația Alpha crește într-un mediu în care telefoanele inteligente, rețelele sociale, jocurile video și inteligența artificială fac parte din viața de zi cu zi. Accesul la informații le permite copiilor să influențeze produsele cumpărate și brandurile luate în considerare de familie, chiar dacă nu au încă venituri proprii.

Mediul online are un rol important în descoperirea produselor. Potrivit studiului, șapte din zece copii află despre produse prin TikTok, în timp ce cinci din zece indică magazinele fizice.

Videoclipurile în care sunt testate sau despachetate produse sunt deosebit de populare. Opt din zece copii urmăresc astfel de materiale, cunoscute sub denumirea de unboxing.

Dintre cei care consumă acest tip de conținut, nouă din zece declară că și-au dorit produsele prezentate în videoclipuri.

Preferințele sunt influențate însă și de caracteristicile produselor. În cazul gustărilor și băuturilor, 73% dintre copiii intervievați consideră că gustul este cel mai important criteriu. Alți 44% preferă produsele pe care le consumă deja, iar 33% acordă importanță prețului.

Aprobarea părinților contează mai mult pentru copiii mici. Aproximativ 48% dintre cei cu vârste între 8 și 10 ani consideră important ca produsul să fie acceptat de părinți. Procentul scade la numai 9% în rândul adolescenților de 14-16 ani.

Studiul arată că șapte din zece copii folosesc inteligența artificială pentru activitățile școlare, inclusiv pentru teme, traduceri, proiecte sau explicarea lecțiilor.

Jocurile video sunt, de asemenea, populare. Opt din zece copii declară că se joacă, iar dintre aceștia, șapte din zece folosesc platforma Roblox.

În același timp, șase din zece părinți consideră că timpul petrecut în fața ecranelor reprezintă principala lor îngrijorare.

Cercetarea a inclus 1.300 de chestionare în rândul populației generale, dintre care 601 completate de părinți ai copiilor din Generația Alpha. Separat, au fost intervievați 250 de copii cu vârste între 8 și 16 ani. Studiul a combinat chestionarele cu interviuri aprofundate realizate împreună cu părinții și copiii.