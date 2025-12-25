Prima zi de Crăciun marchează unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin, fiind dedicată Nașterii lui Iisus Hristos, eveniment care simbolizează speranța, bucuria și începutul mântuirii pentru întreaga omenire.

Dincolo de dimensiunea religioasă profundă, sărbătoarea păstrează în România și o altă componentă tradițională importantă, legată de celebrarea persoanelor care poartă nume cu rezonanță spirituală sau cu origini biblice, obicei care întărește legătura dintre credință, viața de zi cu zi și comunitate.

Pe 25 decembrie, semnificația religioasă a Crăciunului se împletește astfel cu tradiția onomastică. Mulți români se întreabă dacă este potrivit ca în această zi să fie adresate urări de „La mulți ani” persoanelor care își serbează numele. Potrivit explicațiilor oferite de părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București, sărbătoarea Crăciunului nu exclude pe nimeni de la bucuria prăznuirii.

Acesta a arătat că urările pot fi adresate tuturor celor dragi, indiferent de context, inclusiv de Crăciun, mai ales persoanelor care poartă nume precum Cristi, Cristina sau alte derivate. Preotul a subliniat pentru Digi24 că este vorba despre o sărbătoare majoră în calendarul bisericesc, marcată cu cruce roșie, care trebuie trăită și celebrată cu iubire, milostenie și înțelepciune.

„Într-o zi de sărbătoare nu excludem pe nimeni de la prăznuire. Spunem „La mulți ani” tuturor celor pe care îi iubim, cu fiecare ocazie, dar și de Crăciun, inclusiv persoanelor care poartă numele Cristi sau Cristina și alte derivate. Este o sărbătoare importantă pentru noi toți, cu cruce roșie în calendarul bisericesc, și trebuie celebrată cu iubire, milostenie și înțelepciune”, a explicat părintele Cazacu.

În prima zi de Crăciun, cele mai cunoscute prenume celebrate sunt Cristian, Cristiana, Cristi și Cristina, toate având rădăcini clare în tradiția creștină.

Numele „Cristian” provine din grecescul „Christianos” și înseamnă „următor al lui Hristos”, iar purtătorii acestor prenume sunt omagiați simbolic pentru legătura lor spirituală cu Nașterea Domnului.

La baza acestor denumiri se află numele „Christos”, derivat din verbul grecesc „Chriein”, cu sensul de „a unge”, echivalentul ebraicului „mashiach”, tradus prin „uns”. Din acest termen se conturează figura lui Iisus – Mesia.

În limba română, forma „Christus” provine din „Christianus”, iar prenumele Cristian și Cristina sunt atestate în documente latine încă din secolele XI–XII.

De asemenea, numele Anastasia este asociat frecvent cu perioada Crăciunului, deși este mai puțin răspândit. Acesta provine din grecescul „Anastasis”, care înseamnă „înviere” sau „renaștere”, simbolizând speranța adusă oamenilor prin Nașterea lui Iisus.

Sunt sărbătorite și variantele masculine Anastasie sau Anastasiu. Alte persoane care sunt sărbătorite astăzi sunt cele numite Hristina (formă mai rară a numelui Cristina, evidențiind legătura directă cu Hristos și semnificația religioasă a sărbătorii), Cristinel / Cristinela, Kristina/ Krista sau Crăciunică.

În România, tradiția onomastică de Crăciun nu este la fel de extinsă comparativ cu sărbătorile dedicate sfinților din alte perioade ale anului, însă își păstrează un puternic caracter spiritual.

Persoanele care poartă aceste nume primesc deseori urări din partea familiei și prietenilor, iar în biserici sunt adesea pomeniți în rugăciuni în această zi de mare sărbătoare.