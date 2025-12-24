Designerul Cătălin Botezatu a vorbit despre tendințele vestimentare pentru sezonul sărbătorilor de iarnă, oferind recomandări atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Acesta a explicat că, în cazul femeilor, catifeaua este una dintre cele mai purtate texturi, fiind recomandate rochiile midi, pantalonii și sacourile din acest material, fie în combinații de tip sacou cu fustă, fie cu rochii midi. Pentru evenimentele mai puțin formale, designerul a indicat rochiile în nuanțe de alb-crem și puloverele pe gât, potrivite pentru ieșirile unde nu este necesară o ținută de seară, a spus designerul pentru știripesurse.ro.

Pentru Revelion, Botezatu a subliniat că un sacou purtat pe pielea goală reprezintă o alegere extrem de sexy, la fel ca un blazer de catifea combinat cu pantaloni și pantofi stiletto.

În ceea ce privește Crăciunul, acesta a precizat că ținutele pot fi variate, în funcție de locație. Pentru petrecerile la cabană, a recomandat puloverele de lână pe gât, în culori precum burgundy, bej sau crem, alături de pantaloni evazați. Referitor la Revelion, designerul a menționat că alegerea vestimentației diferă în funcție de eveniment, iar pentru restaurantele de lux este indicat un tuxedo.

Pentru bărbați, Cătălin Botezatu a declarat că un costum negru, cu cămașă albă și papion, rămâne o soluție sigură și elegantă, în timp ce o abordare mai smart-casual poate include o cămașă, pantaloni clasici și un sacou simplu.

„La femei se poartă mult catifeaua. Recomand rochii midii, pantaloni, sacou de catifea. Sacou cu fustă sau rochie midi. Rochii albe crem, pulovere pe gât dacă mergeți undeva unde nu trebuie să fiți îmbrăcate în ochii de seară. Pentru Revelion, un sacoul pus pe pielea goală este o ținută foarte sexy. Merge și un blazer de catifea cu un pantof stileto și un pantalon. Pentru Crăciun ținutele sunt diverse. Dacă este vorba despre o petrecere la o cabană atunci recomand un pulover de lână pe gât. Culori burgundy, bej, crem. Pantaloni pană dacă se poate. Dacă vorbim despre Revelion, lucrurile diferă în funcție de unde mergeți. La un restaurant de lux, categoric te îmbraci cu un tuxedo, asta este simplu. Mereu un costum negru, cămașă albă și papion îl scoate pe bărbat din impas. Sau dacă vrea să fie mai smart, casual către cool o cămașă cu pantalon clasic, sacoul simplu”, a declarat Botezatu.

Culorile recomandate sunt burgundy, verde smarald și albastru, nu roșu, subliniind că sărbătorile nu impun ținute tematice exagerate.

Designerul a mai adăugat că, pentru cei care își doresc un plus de strălucire, sunt potrivite combinațiile de culori metalice, precum bronzul sau șampania, asociate cu piese cu paiete sau sclipici discret.

Albul și ivoarul sunt, de asemenea, la modă, oferind un efect de „snow chic”. Pentru Revelion, culorile de bază rămân negrul, bleumarinul închis, argintiul și auriul, însă într-o abordare rafinată, fără excese.