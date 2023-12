La 57 de ani, Cătălin Botezatu a făcut o alegere importantă în apropierea sărbătorilor. Designerul urmează să părăsească în curând România și să călătorească în America, unde are planificată o ședere, cel mai probabil, de o lună. Botezatu intenționează să își sărbătorească Revelionul în Miami, dar planurile sale includ și alte destinații notabile. Următoarea oprire va fi la Tulum, în Mexic, unde designerul are în plan să participe la diverse evenimente de marcă.

„Vreau să mă retrag minim o lună, să plec din țară. Pe la mijlocul lui decembrie o să plec la New York, după care am să merg la Las Vegas, apoi la Miami. Acolo am să fac Revelionul. Apoi plec la Tulum, în Mexic. 2024 sună răsunător, pentru că o să înceapă cu multe acțiuni. Cele mai importante sunt legate de exterior. New York, în februarie, Paris, în martie, Atena, la sfârșitul lui martie.

Totul este repetitiv, de două ori pe an se merge la New York, Paris, Atena, primăvară-vară-toamnă. Dubai, categoric, pentru că anul trecut am fost de trei, patru ori și am făcut prezentări spectaculoase”, spune Cătălin Botezatu, pentru Unica.