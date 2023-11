În urmă cu mulți ani, Cătălin Botezatu a fost îndrăgostit de Bianca Brad. Totuși, relația dintre ei nu a fost nu a fost una sentimentală, iar acest lucru l-a marcat profund pe cunoscutul designer de modă.

Cunoscuta actriță a relatat că s-a cunoscut cu designerul la examenul de admitere la facultate. Acesta, spune ea, s-a îndrăgostit puternic de ea. Totuși, actrița nu a simțit același lucru.

Relația a fost cu totul platonică, iar Cătălin Botezatu a suferit mult din această cauză.

Totuși, Bianca Brad l-a lăudat pe designer, susținând că „s-a purtat exemplar” și a fost „foarte galant”. Aceasta a subliniat că a „întâlnit foarte puțini bărbați care să se poarte atât de atent”.

„Cu Cătălin m-am cunoscut la examenul de admitere la facultate, unde am nimerit în aceeași grupă. Erau mulți candidați, și atunci erau împărțiți după alfabet. S-a îndrăgostit foarte tare de mine, dar nu și eu de el, deși s-a purtat exemplar și a fost foarte galant. Am întâlnit foarte puțini bărbați care să se poarte atât de atent. A fost o relație platonică și a suferit mult din această cauză, dar ceva bun a ieșit totuși din asta, pentru el”, a relatat Bianca Brad pentru Viva .

Întâlnirea dintre ei, spune artista, a fost o sursă de inspirație care l-a determinat să se îndrepte spre lumea modei.

„Am fost o sursă de inspirație și un fel de „macaz pentru el, care, datorită întâlnirii noastre, s-a îndreptat spre lumea modei, unde a avut multe realizări. Am prezentat modă pentru el și a fost co-prezentatorul concursului de frumusețe, dar în rest nu am ținut legătura. Ne-am intersectat la două, trei evenimente mondene, de-a lungul anilor, și ne-am reîntâlnit recent, în platoul de filmare, pentru emisiunea lui Cristi Brancu, atunci când m-am dus să îi fac o surpriză. Și chiar am reușit. M-am bucurat să îl reîntâlnesc și să îl văd că se bucură de revederea noastră”, a mai spus artista.