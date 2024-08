Oana Roman și Cătălin Botezatu împărtășesc o prietenie de 34 de ani, caracterizată prin sprijin constant unul pentru celălalt. Au fost alături în momentele de bucurie, dar și în cele dificile, inclusiv în perioadele de dificultate pe care creatorul de modă le-a traversat.

Recent, fiica lui Petre Roman a vorbit despre legătura strânsă și prietenia de peste 34 de ani pe care o are cu creatorul de modă.

Oana Roman spune că l-a cunoscut pe Cătălin Botezatu la scurt timp după Revoluție. Își amintește că a fost impresionată de acesta considerându-l primul bărbat la fel de atrăgător ca tatăl ei, Petre Roman.

Atunci când Cătălin organizează evenimente de modă în București, Oana îi este alături. La rândul său și el îi este alături ori de câte ori ea are nevoie. Cei doi au fost unul lângă celălalt în momentele dificile, iar Oana a vorbit cu multă căldură despre prietenia lor care durează de peste trei decenii.

„Ne-am cunoscut imediat după Revoluție, în vara anului 1990. M-am dus cu Loredana și cu Țeavă la Festivalul de la Mamaia și în deschiderea evenimentului era o prezentare a Zinei Dumitrescu. Și eu eram cu Loredana în sală la repetiții. Acolo se repeta pentru această prezentare. Pe scări era Cătălin, eu mă uit la Loredana, și îi spun: cine e băiatul ăsta? Zice că e un manechin.

Toată viața am crescut cu ideea faptului că cel mai frumos bărbat din lume e tata care și e, de altfel, foarte frumos. Și acela a fost primul moment în care am văzut un bărbat la fel de frumos ca tata și la care m-am uitat și am zis: uau! Acela a fost primul meu impact cu Cătălin, care era pe scenă”, a declarat fiica lui Petre Roman, conform ciao.ro.