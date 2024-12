Designerul Cătălin Botezatu a vorbit despre vârsta pe care o consideră ideală pentru ca femeile să devină mame.

El a subliniat că viitoarele mame ar trebui să fie mai întâi realizate profesional, considerând că stabilitatea în carieră le oferă încredere și siguranță pentru a face față responsabilităților maternității.

Botezatu, cunoscut pentru viața sa amoroasă tumultuoasă și relațiile cu femei celebre, a mărturisit că are doi copii, dar a evitat să dezvăluie prea multe detalii despre aceștia, protejându-i de expunerea mediatică.

El a explicat că decizia de a nu-i aduce în atenția publicului a fost luată de comun acord, pentru a-i feri de presiunea tabloidelor. Designerul a adăugat că unul dintre fiii săi a încercat să intre în lumea publică, dar a renunțat după ce a înțeles dificultățile acestui mediu.

Referindu-se la maternitate, Cătălin Botezatu a afirmat că femeile nu ar trebui să devină mame prea devreme. El consideră că vârsta potrivită este după 30 de ani, moment în care femeile sunt deja împlinite profesional.

Designerul a explicat că o carieră solidă le ajută să își regăsească echilibrul și să fie mai pregătite pentru responsabilitățile unui copil.

„Da, un copil îl faci, după 30 de ani, vorbind din punctul de vedere al unei femei, pentru că n-ai de ce să o distrugi din prima, haț, îi pui un copil în brațe, să stea cu ăla în brațe să-l alăpteze, oricum… asta mi se pare… no way, no comment!

Să-l alăpteze și să-i distrugi viața, nu, las-o să-și facă o carieră, să vezi ce vrea, să se regăsească într-un job și pe urmă vorbim de copii”, a afirmat Botezatu în cadrul podcastului „Fără filtre”.