Gabriela Cristea și Cătălin Botezatu, împreună! Puțini își aduc aminte că în urmă cu 30 de ani, când amândoi erau la început de carieră, au apărut într-o reclamă pentru pantofi.

În anii ’90, când erau foarte tineri, Gabriela Cristea și Cătălin Botezatu au fost protagoniștii unui spot publicitar. Înainte de a deveni prezentatoare TV, ea a cochetat cu modellingul, obținând astfel o colaborare cu designerul vestimentar.

Cei doi au fost imaginea unui brand de pantofi și au apărut într-o adaptare modernă a basmului „Cenușăreasa”.

Cătălin Botezatu a jucat rolul prințului care se îndrăgostește de Cenușăreasa, adică Gabriela Cristea. Contrastul dintre ei este unul foarte interesant, ea părând o puștoaică rebelă, iar el un tânăr inocent.

Ei bine, spre deosebire de basmul Fraților Grimm, Cenușăreasa nu își pierde pantoful și nu se lasă cucerită de prinț.

Reclama a fost realizată de Graffiti/BBDO, prima agenție de publicitate înființată în România după decembrie 1989.

Înainte de a deveni prezentatoare TV, Gabriela Cristea a cochetat cu modellingul. Vedeta a spus că părinții ei nu au susținut-o în acest sens, din cauza prejudecăților existente la vremea aceea.

„Părinţii nu erau mândri când m-au văzut la televizor. Era mentalitatea aia cu femeile care apar la televizor sunt femei uşoare. Ei şi-ar fi dorit, dacă tot am făcut liceul de coregrafie, să fiu balerină. A fost o presiune foarte mare pentru mine.

Ce am avut eu, ce am simţit eu. Mi-am luat adio, bineînţeles. Am avut o relaţie apropiată cu mama. Eu o să vreau să am o relaţie mult mai apropiată cu fiica mea. Ceva a lipsit.

Tata nu şi-a cunoscut nepoata. Nu doresc eu asta pentru că nu doresc. Sunt alte lucruri mai grave. Lucruri pe care el nici nu le conştientizează. Făcând circul pe care l-a făcut la televizor probabil că nu conştientizează. Nu înţelege.

Consider că vreau ce e mai bine pentru copilul meu. Toate rănile se închid, rămân cicatrici”, a declarat ea acum ceva vreme, potrivit Click!.