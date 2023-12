Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, Gabriela Cristea a dat detalii despre cea mai dificilă perioadă din viața sa. Dorința sa de a deveni mamă a fost întâmpinată cu numeroase obstacole.

Ea a trecut inclusiv prin pierderea a două sarcini – prima la vârsta de 20 de ani și a doua alături de partenerul său, Tavi Clonda.

În plus, aceste experiențe dureroase au fost urmate de multiple încercări nereușite de fertilizare in vitro.

După ani de încercări și tratamente, Gabriela a ajuns aproape la punctul de a ceda. A fost momentul când, susținută de soțul său, a decis să ia o pauză de la tratamente.

Ironia sorții a făcut ca, în acest interval de relaxare, Gabriela să rămână însărcinată în mod natural.

„Am făcut într-un an cinci sau șase (fertilizări in vitro) și nu am avut succes cu niciuna. Și când am făcut-o pe ultima nu am mai putut, am cedat psihic și am zis gata. Și practic i-am zis soțului meu (n.r. Tavi Clonda) aici ne oprim că nu mai pot, hai să ne luăm un răgaz.

El m-a susținut 100% și, în momentul în care nu ne-am mai concentrat pe chestia asta, am rămas gravidă natural”, a dezvăluit ea în podcastul lui Cătălin Măruță.