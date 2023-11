Tavi Clonda, artist și soț al prezentatoarei Gabriela Cristea, a avut o experiență neobișnuită pentru el – o călătorie singură în străinătate. Plecarea sa în Barcelona, pentru un eveniment, a fost marcată de sentimente puternice de dor pentru familia sa. Acesta este obișnuit să călătorească numai alături de soția sa și cele două fiice.

Într-un clip pe rețelel de socializare, acesta a precizat că a greșit poarta la care este avionul său.

El a mai precizat că are foarte mari emoții, aceasta fiind cea de-a doua plecare a sa singur de când are copii. El le-a mai spus fanilor că a mai mers singur o singură dată, atunci când a mers la Moscova.

„Nu m-am uitat la ce poartă e avionul meu.(…) Și acum nu știu, deci cam atâtea emoții am, zici că e prima dată când merg cu avionul, asta înseamnă să merg fără copii. Să văd cum aflu.(…) Am ajuns și la avion, și fără copii, și fără Gabriela, țineți-mi pumnii! Hai că am plecat la Barcelona.(…)

Deci să vă explic, ultima oară când am fost aici eram cu cele 3 fetițe ale mele, fetițele și Gabriela. Acum am venit eu singurel, este al doilea drum singur cu avionul de când am copiii, am mai fost odată la Moscova” spunea artistul pe Facebook.