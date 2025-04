În vara anului 2024, o doctoriță din Maienfeld, cantonul Grisons, Elveția, a ajuns în centrul atenției publice după ce a fost sancționată pentru o decizie legată de școala copiilor săi. Amina Ghulam, anestezistă în vârstă de 46 de ani, a ales să înceapă vacanța cu o zi mai devreme, ducându-și cei patru copii într-o călătorie în Canada. Decizia a încălcat regulamentul școlar local, iar autoritățile nu au trecut cu vederea absența. Amenzile impuse au fost consistente, iar reacția femeii, care s-a simțit tratată ca o infractoare, a provocat discuții despre severitatea acestor reguli.

După un divorț dificil și o perioadă lungă de stres, o anestezistă din Elveția a decis să plece într-o vacanță binemeritată împreună cu cei patru copii ai săi.

A ales să plece în Canada, iar momentul plecării a fost ultima zi de școală, chiar înainte de începerea vacanței de vară.

Femeia, în vârstă de 46 de ani, spera ca această escapadă să fie un moment de reconectare cu familia, după o perioadă marcată de separare și instabilitate.

Doctorița, care locuiește în Maienfeld, cantonul Grisons, a divorțat de tatăl copiilor în 2023, după o despărțire inițială în 2021. Ea are custodia completă a celor patru copii, doi băieți și două fete, în timp ce fostul soț îi vede doar în weekendurile stabilite.

Dorind să ofere copiilor o experiență inedită, mama a rezervat biletele pentru ziua de vineri, înainte de începutul vacanței oficiale.

Motivul principal pentru alegerea acelui moment a fost și unul financiar. Costurile biletelor de avion scădeau semnificativ dacă plecarea avea loc înainte de debutul vacanței.

În plus, niciunul dintre copii nu mai fusese vreodată într-un avion, iar mama își dorea ca vacanța să fie una specială.

De asemenea, ea a menționat că beneficiază doar de patru săptămâni de concediu pe an, astfel că nu își putea permite să piardă timp prețios.

„Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă. Copiii mei nu mai urcaseră niciodată într-un avion şi aveam nevoie de o pauză după tot stresul cauzat de separare.

Am doar patru săptămâni de vacanţă pe an şi am vrut să profit din plin de ele. Nu am crezut niciodată că vom avea parte de această zi”, a mărturisit Amina Ghulam.