Gabriela Cristea, figura cunoscută a televiziunii, a uimit din nou audiența prin sinceritatea sa într-un recent podcast al Ilincăi Vandici.

Vedeta și-a deschis inima și a împărtășit cu publicul regretele și învățămintele sale din viața amoroasă, oferind în același timp sfaturi prețioase despre cum fie gestionate separările.

Ea a recunoscut că regretele au fost parte a călătoriei ei, menționând că nu și-a apreciat suficient valoarea în relațiile anterioare.

”Am regrete vis a vis de mine, ca femeie, pentru că ar fi trebuit să mă respect un pic mai mult pe mine. Nu am prea știut cum să gestionez relațiile cu bărbații din viața mea. Probabil că de aceea nici nu am avut noroc fabulos în prima parte a vieții în relațiile pe care le-am avut pentru că nu am știut să mă apreciez pe mine.

Relația cu Tavi a fost cea mai deschisă și cea mai cinstită din viața mea. Am avut și o discuție atunci, cu Tavi, și i-am spus: Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu altă femeie, n-o să am nimic împotrivă. Am avut noroc cu el. Tavi e mai tânăr cu aproape 5 ani față de mine, dar nu am simțit niciodată”, a mărturisit Gabriela Cristea.