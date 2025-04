Cu migală, răbdare și o dragoste profundă pentru frumos, ea transformă firele colorate în adevărate picturi. Fie că este vorba de articole pentru casă, care îmbină utilul cu eleganța, fie de veșminte de cult bisericesc, încărcate de simboluri și spiritualitate, fiecare creație poartă amprenta unei pasiuni autentice și a unui meșteșug desăvârșit. Afacerea ei este mai mult decât un atelier. Este un loc în care tradiția prinde viață prin fiecare cusătură.

Un mod de exprimare

Toată pasiunea pentru broderie a venit de la dorința Aidei de a face ceva practic prin care să poată comunica, să se poată exprima. Atelierul a fost deschis cu mulți ani în urmă, bazându-se pe proiecte de broderie comercială. Aida spune că respectiva perioadă a fost una de tranziție. În prezent, a ajuns să lucreze cu mai mult drag și să facă ceea ce îi place, afacerea concentrându-se și pe zona de obiecte de cult bisericesc.

„Am ales broderia ca o variantă de exprimare. Este greu să le spui oamenilor despre lucrurile în care crezi, dar poți alege alte căi. Broderia are posibilități de exprimare foarte vaste și acoperă o multitudine de domenii, de expresii. Raportat și la lucruri foarte simple, nu neapărat doar cele complexe, prin broderie poți prezenta aspecte care sunt ancorate într-un alt timp decât cel contemporan. Îți dă posibilitatea de a pune în valoare foarte multe idei sau de a readuce strălucire unor concepte istorice, de a le conserva. Prin broderie reușești să cultivi frumosul și să-l extrapolezi. Te ajută extraordinar de mult să pui în valoare o mulțime de nuanțe ale frumosului și prin culoare și prin mesaj și prin meticulozitatea pe care o impune. Oamenii nu își dau seama că imaginea de ansamblu care îi impresionează este realizată din detalii foarte mici. Broderia te ajută să le culegi, să le transpui și să le pui în valoare, să le reactualizezi”, a explicat Aida.

Obiecte de cult bisericesc

Odată ce calci în atelier, vezi de o parte și de alta creațiile realizate. De departe, cele mai impresionante sunt obiectele de cult bisericesc. Acestea se remarcă prin rafinament, atenția la detalii și respectul profund față de simbolistica religioasă. Fiecare piesă este lucrată cu migală, folosind materiale de calitate, care dau obiectelor un aspect solemn și elegant.

„Am vrut să pun la dispoziția oamenilor ceva care se materializează într-un obiect frumos, care ajunge să aibă un impact fără ca noi să știm când și în ce fel. Realizăm obiecte de cult care aparțin bisericii ortodoxe, de la epitafe la veșminte. Avem acum în atelier un epitaf cu o reprezentare destul de veche, nu găsești să cumperi așa ceva. Acest epitaf se folosește în Vinerea Mare, se trece pe sub el în cadrul slujbei. Ulterior, acesta ajunge în altar, unde stă până la Înălțare. Este un epitaf foarte vechi, iar detaliile lui corespund întrutotul epitafului original. Nu a mai fost reprodus de mult timp. Mai avem aici și un epitaf care se folosește la o altă mare sărbătoare creștină: Adormirea Maicii Domnului. A fost realizat cu mare dificultate deoarece are icoana integral brodată. Nu prea există multe variante atât de complexe deoarece sunt multe personaje care trebuie portretizate și este destul de greu de realizat prin broderie. Intenționez să mă focusez pe partea aceasta bisericească pentru că am devenit dependentă, fac lucrurile cu foarte mare plăcere. Deși este o muncă mult mai complicată față de broderia clasică, mă obosește mai puțin și are un efect terapeutic. Mă motivează”, a povestit aceasta.

Inspirație din frescă și picturi bisericești

Primele proiecte pe partea bisericească desfășurate în atelier au fost icoanele brodate și cruciulițele, acestea fiind realizate în urma unor cereri din partea prietenilor și apropiaților. Acum, complexitatea este la cu totul alt nivel, iar creațiile uimesc oamenii de fiecare dată.

Epitafele realizate de Aida și echipa sa în atelier și-au găsit locul în multe biserici din țară, dar și din străinătate.

„Epitafele au ajuns deja în multe lăcașuri de cult: la Pângărați din Bistrița, la Letca, la Bisericuța Bucur din Capitală, la Suceava mai sunt două bucăți. Au fost văzute, au fost plăcute, au fost dorite și unele chiar le-am dăruit. În bisericile din România au ajuns doar câteva bucăți pentru că întâmplarea a făcut ca ele să fie dorite în afara țării. Un epitaf l-am trimis în Canada, două au ajuns în Franța, unul este pe drum spre Spania”, a adăugat Aida.

În atelier se realizează și steaguri sau prahori (în limbajul bisericesc), dar și veșminte care urmează a fi purtate de preoți. Cele mai frumoase modele brodate se regăsesc pe epitrahil, piesa principală din veșmântul bisericesc care este purtat în timpul slujbelor.

„Astfel de modele de epitrahil nu se găsesc, nu pot fi cumpărate de altundeva. Când le-am brodat, eu am folosit detalii pe care le-am cules din frescă, din pictura din interiorul bisericii ortodoxe, și le-am transpus în acest cadru. Cruciulița este ortodoxă, am ales să transpun și un heruvim, care are o însemnătate explicită în cultul ortodox”, a precizat aceasta.

Expresie artistică și reguli în broderie

Modelele brodate nu sunt alese la întâmplare, ci respectă canoanele tradiției ortodoxe: cruci, heruvimi sau motive stilizate, toate fiind integrate cu grijă într-un design echilibrat și armonios. Aceste elemente nu au doar rol decorativ, ci și o puternică încărcătură simbolică, întregind sensul și frumusețea slujbelor religioase.

Veșmintele preoțești, acoperămintele pentru altar sau epitafurile brodate devin astfel mai mult decât obiecte. Sunt expresii vizuale ale credinței și ale continuității unei tradiții sacre.

„Am încercat în ultima perioadă să fim mai selectivi cu clienții, deoarece timpul este limitat, iar o broderie îți consumă resurse, energie și mai ales timp. Eu lucrez și mă implic pentru că îmi place cu adevărat ceea ce fac. Aștept cu nerăbdare să vad finalul unui proiect sau al fiecărei etape, asta îți aduce satisfacție. La un epitaf se lucrează în jur de trei-patru zile, timp în care muncești aproape non-stop, cu pauze foarte mici. Este un obiect care se confecționează destul de greu, are foarte multe detalii cuprinse în broderie. În obiectele de cult sunt foarte multe reguli de respectat. Nu te poți abate de la niște trăsături, care sunt caracteristice, adică nu poți să faci o cruce cum vrei tu, nu poți să pui un text incorect. Sunt detalii care țin de pictura bisericească, de pictura bizantină, de tot cultul în sine. Acolo trebuie să rămâi în granițele respective. Acest lucru necesită multă documentație, trebuie să verifici fiecare simbol și imagine, să îi știi semnificația. Poți avea și o expresie artistică, dar trebuie să respecți granițele. Nu poți introduce elemente noi doar pentru vrei tu sau îți plac. Izvoarele din care te inspiri sunt de o bogăție inepuizabilă. Modelele redate de noi sunt din icoane, de pe fresce, din pictura regăsită în interiorul bisericilor, de unde ai voie să culegi și să reproduci în broderie sau pur și simplu să armonizezi un model nou folosind detaliile preluate”, a explicat Aida.

Digitalizare și mașini performante

În atelier, brodajul nu se realizează la mână, fiind vorba de proiecte complexe. În schimb, totul este automatizat. În urma unei imagini, mașinăriile performate pot reproduce exact modelul dorit. Prețul unui astfel de utilaj poate ajunge până la 50.000 de euro.

„Toată digitalizarea se face în baza unei imagini la o rezoluție foarte bună. Îți trebuie imagini cu detalii foarte explicite pentru că tu mărești mult fotografia când lucrezi pe ea. Dacă imaginea nu este bună, ea se pixelează și tu pierzi precizia punctelor. Totul este automatizat. Mașinile industriale sunt computerizate, au baze de program. Practic, operatorul supraveghează broderia și întreține utilaje la un moment dat. Utilajul ar trebui să-ți reproducă ceea ce ai realizat pe un computer”, a spus antreprenoarea.

Cu toată că este folosită digitalizarea, gradul de dificultate al broderiei este unul ridicat. Detaliile sunt extrem de importante, iar fiecare umbră și fiecare fir de ață poate schimba ceva în rezultatul final.

„Spre deosebire de alte broderii comerciale, această parte de nișă îți oferă o altfel de satisfacție. Din momentul în care proiectezi, în care digitalizezi imaginea respectivă și îți alegi detaliile pe care vrei să le folosești, tu nu știi exact dacă va ieși așa cum ți-ai imaginat. Orice mică diferență de nuanță sau orice culoare inserată greșit poate schimba absolut tot. Momentele în care greșești undeva se simt. Te oprești, faci o schimbare, revii la catalogul de culori sau la o simplă cusătură. Broderia are un grad de dificultate ridicat pentru că tu faci un desen cu ață. Ai o plajă de culori foarte mare care te lasă să faci multe lucruri, dar ai niște condiții, niște reguli, pe care trebuie să le cunoști. Chiar când digitalizezi, în fața incipientă, trebuie să-ți închipui cum pică lumina pe ceea ce realizezi. Aceste lucruri nu le poți descoperi decât dacă îți place cu adevărat, dacă muncești și dedici timp”, a precizat Aida Cristea.

Testul timpului

În anul precedent, munca atelierului s-a axat pe realizarea noilor modele de epitafe destinate marilor sărbători ortodoxe. Pentru a crea broderia destinată Paștelui, a fost realizată de la zero o icoană.

„Nu se poate digitaliza modelul înainte ca icoana să fie pictată. Ca să poți digitaliza, imaginea trebuie să fie destul de clară. Lucrezi pe o imagine la o dimensiune mult mai mărită și nu poți scoate detalii atât de mici doar cumpărând sau fotografiind o icoană. Atunci, un pictor a pictat icoana respectivă, care a servit drept model pentru realizarea epitafului. A făcut-o cu calc peste icoana originală, a copiat-o pur și simplu pentru a conserva inclusiv culorile inițiale. Și în acest an mai avem noi proiecte care se vor realiza cu multă muncă. Nu am plecat de la ideea de a face veșminte de biserică sau lenjerii de pat brodate. Am pornit de la ideea de a face ceva nou, de a ieși din ritm”, a spus Aida.

Calitatea produselor realizate este superioară deoarece acestea trebuie să treacă testul timpului.

„Motivația din spate este puternică. Ne gândim că multe dintre aceste obiecte de cult rămân în biserică foarte mulți ani. Un epitaf poate să stea pe masă și să se slujească pe el și 50 de ani. Te gândești la acest lucru când realizezi proiectele. Folosești țesătură de calitate, fibră naturală, brodezi cu firul cel mai bun. Broderia pune în valoare creația și trebuie să folosești instrumente de calitate”, a adăugat aceasta.

Produse brodate pentru casă

Atelierul are în prezent trei angajați, dar se bazează și pe colaboratori pe partea de cusut în cazul în care se desfășoară mai multe proiecte în același timp. „Avem mașini industriale. De exemplu, în cazul unui așternut, se poate lucra la patru odată. Broderia nu durează atât de mult ca la un epitaf, este mai eficientă, nu necesită mulți oameni”, a spus antreprenoarea.

În cazul produselor de casă, cele mai bine vândute sunt așternuturile brodate, un produs premium care se remarcă prin calitate, de la țesătură la modul în care sunt confecționate și până la prezentare. Aida Cristea a precizat că este apreciată și broderia comercială, adică tot ce ține de personalizare a unor articole, de la șepci la halate.

„Chiar și în cazul produselor de casă, am ales să realizez lucruri care să transmită ceva, să aibă o semnificație. Trecem printr-o perioadă în care foarte multe obiecte din jurul nostru își pierd valoarea. Avem mai puțin timp, lucrurile se schimbă cu o viteză mare, și unele obiecte ajung să dispară din uz. De exemplu, una este să mănânci pe o față de masă albă, brodată și călcată, iar alta este să iei masa direct pe mobilier sau unde apuci. O față de masă călcată îl obligă pe cel care se așază să se comporte într-un anumit fel. Câteodată facem lucruri pe care nu le gândim, dar contextul ne presează să fim educați. Eu am vrut să realizez lucruri fix pentru acești oameni care conservă niște valori ce nu ar trebui să fie pierdute”, a spus aceasta.

Poveste și semnificație

Lenjeriile de pat brodate în atelier se regăsesc la prețuri cuprinse între 800 și 1.000 de lei. Diferența de preț între modele este dată de cantitatea și complexitatea broderiei.

„Produsele noastre au o poveste, care este spusă și pe cutie. Acestea au fost gândite ca să producă o bucurie și un sentiment de satisfacție. Feedback-ul de la clienți este unul foarte bun. Eu în continuare vreau să realizez produse personalizate, să le ofer oamenilor ceea ce își doresc să aibă în casa lor”, a precizat Aida Cristea.

Prin vizita în atelierul Old Brodery Concept am putut vedea pasiune, determinare și dorința de a munci pentru a transpune un concept în ceva frumos și trainic.