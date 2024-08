Ce ar fi viețile noastre fără scris, fără litere și fără cuvinte? Cum s-ar fi dezvoltat societatea dacă nu am fi putut transmite informațiile în acest mod? Ei bine, din fericire, este o întrebare la care nu putem răspunde, deoarece scrisul există și ne ușurează viețile. Însă de unde a început totul?

Caligrafia este o artă veche, care își are originile în antichitate. Civilizațiile se foloseau de aceasta pentru a putea documenta evenimente importante. Chinezii au privit și văd în continuare caligrafia ca pe cea mai înaltă formă de artă.

Mai aproape de noi, în Europa, caligrafia s-a dezvoltat cel mai mult în perioada Evului Mediu. Era extrem de utilizată în mănăstirile creștine, acolo unde călugării copiau și decorau texte sacre cu litere ornamentate. Interesul pentru caligrafie s-a accentuat pe perioada renașterii. Atunci au luat naștere și unele dintre cele mai cunoscute stiluri: italic și cancelleresca.

Carmen Nistor a cochetat toată viața cu arta. În prezent este artist grafic și caligraf, însă, după cum a declarat chiar ea într-un interviu pentru infofinanciar.ro, este o pregătire pe care a făcut-o la „a doua tinerețe”. Inițial a lucrat în telecomunicații, marketing.

Însă desenează de când se știe, „și mi-am dorit să păstrez acest bun obicei”. La un moment dat și-a spus că este momentul să facă „oficială” relației ei cu grafica. Așa că a luat decizia de a se înscrie la Facultatea de Arte Plastice. A dat examen la Universitatea Națională de Arte și de aici a început totul.

A plecat pentru un an la studii în Germania, cu o bursă Erasmus. Și, deși admira de când era mică felul în care scriau colegii ei de școală și încerca să imite diferitele stiluri, „marea revelație a venit la cursul acela din Germania care nu era despre caligrafie, era despre litera tipografică și despre litera digitală”, a mai explicat ea.

După cum a recomandat profesoara din Germania, pentru a deveni un caligraf bun este nevoie de practică, până la patru ore pe zi. Carmen Nistor nu a putut dedica atât de mult timp, din pricina celorlalte cursuri și proiecte, însă exersa mult, „umpleam teancuri întregi de hârtii”.

După revenirea în țară a preluat proiecte axate pe caligrafie care „s-au nimerit, pur și simplu”.

„Am ilustrat și caligrafiat foarte multe poeme ale unui client care scria. Și mi-a dat mână liberă. Mi-a spus că fac ce vreau cu acele lucrări. Că le pot scrie cum doresc. Și atunci am început să caut multe tipuri de scrieri. Să văd cum pot să ornamentez. A început o cercetare ca sa fie fiecare poezie in alt stil.

Ce reprezintă caligrafia pentru un caligraf? Ei bine, pentru Carmen Nistor nu este doar meseria pe care o practică sau un lucru de care este pasionată, este o stare.

Și îi încurajează și pe ceilalți să practice această artă. Îi îndeamnă să își rupă puțin din timpul lor pentru a se regăsi pe sine.

Așa cum a învățat caligrafia în afara granițelor, așa a început și să predea. În timp ce lucra în Malta, în domeniul telecomunicațiilor, a aplicat la un program unde se căutau profesori de caligrafie. A petrecut șase luni predând acolo, timp în care „prin mână” i-au trecut aproape 80 de elevi.

După ce a petrecut un timp în Malta, s-a mutat în Germania. Și nu a putut sta departe de caligrafie. Și aici a aplicat pentru a preda, la un centru foarte mare din München. Însă, între timp, planurile profesionale i s-au schimbat.

„Am revenit în țară, așa că trebuia să mă duc în vizită acolo să predau. Am zis ok, dacă am făcut chestia asta anual, cum am făcut în Germania, hai să continui și în România cumva”, a declarat ea.