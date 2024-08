Cel mai mare producător mondial de semiconductori, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), a început marți construcția primei sale uzine din Europa, situată în estul Germaniei.

Acest proiect strategic vizează aducerea unei părți din producția de componente esențiale înapoi pe continentul european, informează AFP.

La ceremonia de punere a pietrei de temelie a viitoarei uzine din Dresda au participat cancelarul german Olaf Scholz, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și reprezentanți ai grupului taiwanez.

In Dresden schlägt das Herz der europäischen Chip-Industrie. Herzlich willkommen, TSMC, in Sachsen, Deutschland und Europa! Bosch, Infineon und NXP investieren bereits Milliarden bei uns in die Halbleiterindustrie – wir freuen uns, dass sich auch TSMC für uns entschieden hat. pic.twitter.com/9aAdjYsswW

TSMC plănuiește să investească 3,5 miliarde de euro în această uzină, deținând 70% din capital, în parteneriat cu NXP Semiconductor din Olanda și companiile germane Infineon și Bosch, fiecare cu o participație de 10%.

Investițiile totale pentru acest proiect simbolic, situat în „Silicon Saxony”, un pol industrial din fosta perioadă comunistă dedicat semiconductorilor, vor ajunge la 10 miliarde de euro. Producția, concentrată pe cipuri pentru industria auto, este programată să înceapă în 2027 și va genera 2.000 de locuri de muncă.

The new ESMC chips fab in Dresden is an endorsement of Europe as a global innovation powerhouse.

Bolstering Europe’s tech resilience.

And creating 11,000 jobs across Europe.

Today, we’ve authorised State Aid to the project worth around €5bn ↓ https://t.co/oefZcJgSdy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 20, 2024