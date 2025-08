Anunț pentru cine scoate bani de la bancomat. Cheltuielile din weekend se pot acumula rapid pentru că suntem înclinați să facem achiziții mai scumpe și mai frecvente cu cardul de credit. Aici poate fi de ajutor o provocare de weekend, doar cu numerar.

Deoarece plata cu numerar ne ajută să vedem banii în mod tangibil, există o metodă de a reduce cheltuielile excesive. În timpul unui ”weekend doar cu numerar,” veți retrage o sumă predeterminată în avans, fiind singurii bani pe care îi veți cheltui timp de 48 de ore.

Potrivit lui Jen Smith, co-autoare a cărții „Cumpără ce dorești fără să dai faliment”, aceste tipuri de provocări financiare reduc oboseala decizională, deoarece vă limitați opțiunile din timp. „Ele îmbunătățesc conștientizarea costului total al cheltuielilor și creează limite naturale, fără a fi nevoie de un act de voință sau reguli complexe”, afirmă Smith, citată de CNET.

TikTok și Instagram sunt pline de provocări financiare. Trucul numit ”un weekend doar cu numerar” este doar o formulă de economisire a banilor care merită încercat. Iată ce trebuie să faceți.

Adesea apelăm la provocări pentru a ne atinge obiectivele personale. Angajamentul de a merge pe jos 30 de minute pe zi sau evitarea rețelelor sociale pot duce la obiceiuri sănătoase în timp. Același lucru este valabil și atunci când vă puneți cardul de credit deoparte pentru o perioadă determinată de timp.

Smith recomandă să alegeți un weekend în care știți că veți putea să duceți la bun sfârșit acest plan. Calculați cheltuielile necesare, cum ar fi mâncarea și alimentele, apoi retrageți o sumă în plus pe care intenționați să o cheltuiți la un restaurant sau la o seară cu prietenii.

Într-o lume din ce în ce mai digitală, în care poți plăti doar cu cardul de credit sau cu portofelul mobil, numerarul poate părea un artefact antic. Pentru a vă adapta la această provocare într-un mediu fără numerar, luați în considerare stabilirea unor limite de cheltuieli pentru un card de debit sau optarea pentru un card de plată preplătit.

Indiferent cum o faci, provocarea te va ajuta să cheltuiești mai conștient, să reduci cumpărăturile impulsive și să-ți „simți” mai mult banii, a spus Smith.

Asumarea unui weekend în care plătești doar cu numerar nu îți va ține cheltuielile sub control și te va ajuta și să gestionezi achitarea datoriilor.

Bernadette Joy, fondatoarea Crush Your Money Gols, a declarat că un weekend în care plătești doar cu numerar poate ține soldul cardului de credit sub control, în loc să-l lași să crească.

„Îi încurajez pe clienți să-și formeze obiceiul de a-și plăti cu cardurile de credit săptămânal, de obicei vinerea, astfel încât să intre în weekend cu o notă proaspătă”, a spus Joy.

Dacă îți achiți soldul cardului de credit înainte de începerea weekendului și nu faci nicio achiziție nouă, poți începe să reduci treptat alte datorii, în loc să acumulezi noi datorii.

”În loc să cauți câștiguri pe termen scurt, gândește-te la faptul că provocarea poate un efect pe termen lung.

Economiile pe care le obții într-un weekend sunt minuscule”, a spus Smith. „Impactul pe care îl au obiceiurile consecvente și sustenabile pe termen lung este cel care face diferența”, adaugă ea.

Pentru a ști dacă ați făcut progrese cu acest truc de week-end, Joy spune că trebuie să fiți atenți la câteva semne:

Soldurile datoriilor nu cresc

Economiile cresc

Faci mai puține achiziții impulsive în timp