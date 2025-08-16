În urmă cu doar câțiva ani, stăpânirea limbii engleze era considerată un avantaj major la interviurile de angajare.

Astăzi, însă, aceasta a devenit o cerință de bază, aproape un standard obligatoriu.

Diferența reală o fac limbile mai puțin obișnuite, precum japoneza, chineza, coreeana sau araba, care pot transforma un salariu mediu într-unul semnificativ mai mare, chiar și pentru tinerii aflați la început de carieră.

În orașe mari precum București, Cluj sau Iași, candidații care stăpânesc aceste limbi exotice pot obține venituri cu până la 50% mai mari decât colegii lor care vorbesc doar engleza sau alte limbi europene.

Cererea pentru aceste competențe este în continuă creștere, pe măsură ce tot mai multe companii caută să colaboreze cu clienți din întreaga lume.

Alex, un tânăr pasionat de limbile străine, a ales să învețe araba.

„Învăţ limba arabă deoarece mulţi oameni din lume o vorbesc, ceea ce înseamnă că mi-este mai uşor să mă conectez cu diverse persoane. Are un alfabet unic şi o caligrafie superbă. Poate fi atât amuzantă, cât şi provocatoare”, mărturiseşte Alex.

Profesorii confirmă că dificultatea unei limbi exotice depinde în mare măsură de implicarea cursantului.

„În cazul limbii arabe avem un sistem de scriere diferit, gramatică diferită, pronunţie cu sunete care nu există în alte limbi. Greul se măsoară în funcţie de dorinţa cursantului”, susţine Boibeica Mariş, profesoară de limba arabă, potrivit Antena 1.

Și specialiștii în resurse umane confirmă valoarea acestora pe piața muncii.

„În România, de destul de mulţi ani, am observat cu toţii o creştere a numărului de companii care angajează vorbitori de limbi străine. Este vorba de companii din domeniul serviciilor. Cunoaşterea unei limbi străine exotice aduce un bonus considerabil”, spune Oana Datki, specialist în resurse umane.

Potrivit experților, limbile asiatice și nordice se numără printre cele mai bine plătite abilități lingvistice.

Japoneza, chineza, coreeana sau araba se numără printre cele mai greu de învățat limbi din lume, dar și printre cele mai bine plătite. Salariile pornesc de la 2.000 de euro chiar și pentru un început de carieră.

Școlile de limbi străine semnalează, la rândul lor, un interes tot mai mare pentru aceste cursuri.