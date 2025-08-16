Guvernul a lansat în dezbatere publică proiectul de recalculare a pensiilor speciale, vizând în special magistrații. Noul mecanism propus modifică formula de calcul, însă primele simulări arată că reducerile nu vor fi foarte drastice.

Motivul este simplu: pensiile speciale se bazează pe veniturile brute din ultimii ani de activitate, care au fost foarte ridicate.

Conform proiectului, pensia de serviciu se calculează astfel:

„55% din media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor realizate în ultimele 60 de luni înainte de eliberarea din funcție, raportate la un judecător sau procuror aflat în activitate, cu vechime și grad profesional similare.”

Totuși, există o limită care nu permite ca pensia să depășească 70% din venitul net aferent ultimei luni de activitate.

Pentru a ilustra impactul noii formule, să luăm cazul judecătoarei Elena Barbu de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care urmează să se pensioneze în acest an. Veniturile sale din ultimii cinci ani au fost:

2024: 550.000 lei

2023: 551.000 lei

2022: 347.869 lei

2021: 310.000 lei

2020: 300.000 lei

Total venituri: 2.058.000 lei → echivalent lunar brut: 58.600 lei și net: 34.300 lei.

Aplicând noua formulă, pensia specială ar fi de 55% din 58.600 lei = 32.300 lei. Pragul maxim, conform limitei impuse, este 70% din ultimul salariu net de 45.800 lei → 38.000 lei net. Astfel, pensia judecătoarei nu va depăși această limită, scrie newsweek.ro.

Pentru magistrații de la tribunale și curți de apel, impactul tăierilor este mai vizibil:

Un judecător de tribunal cu salariu net de 25.000 lei ar avea pensia specială de 55% din echivalentul brut de 42.000 lei → 23.000 lei.

Aplicând limita de 70% din salariul net, pensia reală va fi de 17.500 lei.

Pentru un judecător de Curte de Apel, pensia după tăieri ar urma să fie în jur de 17.000 lei.

O problemă care poate influența pensiile viitoare sunt restanțele salariale obținute de magistrați în instanță. În doar trei ani, acestea au însumat 7 miliarde de lei, iar alte 3 miliarde sunt estimate pentru următorii trei ani. Este neclar dacă acestea vor fi incluse în baza de calcul, ceea ce ar putea crește pensiile specialiștilor.

Judecătorii Curții Constituționale vor rămâne, însă, în afara tăierilor. Ei vor beneficia în continuare de vechea formulă de calcul, păstrând pensiile ridicate.