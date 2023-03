Piața locală de IT oferă salarii de medii de 2.000 de euro pe lună

În prezent, piaţa locală de IT se confruntă cu un deficit de aproximativ 600.000 de specialişti. Conform celor mai recente informaţii oferite de Institutul Naţional de Statistică (INS), salariul mediu net în IT a fost de aproximativ 9.500 de lei la finalul anului 2022. În plus, în ciuda restructurărilor masive din piețele internaționale, pachetele salariale ale specialiştilor din industria de IT&C nu au fost afectate.

„Nevoia este atât de mare încât, de cele mai multe ori, firmele din industrie sunt dispuse să angajeze inclusiv persoane fără experienţă, care să fie ulterior specializate la locul de muncă. Aceasta este o practică la care apelează inclusiv htss, prin intermediul academiei noastre interne de IT”, a declarat Delia Mandache, chief people & transformation officer în cadrul High-Tech Systems & Software (htss), companie specializată în furnizarea de soluţii software de business.

„Din contră, eficientizarea vine de cele mai multe ori cu taskuri noi pentru angajaţi, ceea ce implică o creştere salarială”, a adăugat Delia Mandache, relatează Ziarul Financiar.

Unde poți câștiga peste o mie de euro pe lună?

În prezent, 30% dintre angajații din România au salariul minim pe economie, care este mai mic de 400 de euro, însă există și joburi mai bine plătite, unde salariile pot trece ușor de 1.000 de euro. De exemplu, în cazul managerilor de securitate, salariile lor ajung și la 1.200 euro pe lună, cu mențiunea că este vorba despre salariul net.

Conform datelor publicate de platforma de recrutare online BestJobs, un angajat pe poziţia de manager de securitate are un salariu care variază, în medie, între 900 de euro şi 1.200 de euro net pe lună.

„Managerul de securitate dezvoltă noi practici pentru echipa de operaţiuni şi ghidează echipa pe care o are în subordine. Candidatul ideal pentru acest rol are studii medii sau superioare, pregătire profesională cu privire la planificarea/ executarea activităţilor de pază şi cunoştinţe despre activitatea de securitate, precum şi abilităţi puternice de comunicare, rezolvare a problemelor şi planificare.

Experienţa profesională pe un post similar reprezintă un plus în candidatura unei persoane. În prezent, cea mai mare densitate a ofertelor pentru astfel de poziţii o regăsim în Bucureşti, Cluj şi Galaţi, iar oferta salarială medie este de 900-1.200 euro/lună”, a explicat Ana Vişian, marketing manager în cadrul BestJobs.

Printre cel mai des întâlnite beneficii extrasalariale şi bonusuri specifice oferite pentru acest tip de loc de muncă sunt: