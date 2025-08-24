Matcha te poate ajuta să dai jos câteva kilograme? Așa cum se știe, Matcha conține o gamă de compuși vegetali și antioxidanți, inclusiv L-teanină, clorofilă și catechine – un grup de antioxidanți care cuprinde epigalocatechin galat (EGCG). Acești nutrienți ajută la reducerea inflamației din organism, susțin imunitatea, stimulează cogniția, ajută la detoxifiere și încurajează sănătatea cardiometabolică.

Numeroase cercetări susțin că matcha poate ajuta la pierderea în greutate. Acest lucru se datorează combinației unice de nutrienți pe care o oferă, scrie Health.com.

„Combinația dinamică formată din catechină, epigalocatechină galat (EGCG) și cafeină din matcha acționează sinergic pentru a stimula metabolismul, a spori oxidarea grăsimilor, a îmbunătăți sensibilitatea la insulină și a reduce în mod natural pofta de mâncare”, spune medicul dietetician Emmilie Woodson.

Aceste beneficii pot fi corelate cu potențialul termogenic al acestor nutrienți.

„Cantitatea mare de EGCG din matcha, alături de conținutul său de cafeină, poate stimula termogeneza, care este producția de căldură a corpului pentru arderea caloriilor”, a declarat pentru Nicole Bianchini, dietetician funcțional, expert în wellness.

În plus, un studiu controlat randomizat din 2023 a asociat matcha cu scăderea oboselii și de îmbunătățirea adaptării musculare după antrenamentul de rezistență – susținând în continuare activitățile legate de pierderea în greutate.

Dat matcha nu este o soluție magică și nu va face miracole când vine vorba de pierderea în greutate. Deși cercetările susțin potențialul matcha de a ajuta la pierderea în greutate, acesta ar trebui considerat în continuare un rol secundar alături de un stil de viață sănătos.

„Pierderea sănătoasă în greutate este cel mai bine susținută de o dietă echilibrată, hidratare adecvată și activitate fizică regulată. Deși nu este necesar, matcha poate fi savurat ca parte a acestei abordări generale”, a adăugat Woodson.

Dacă vrei să adaugi matcha în rutina zilnică pentru oricare dintre presupusele sale beneficii – inclusiv pierderea în greutate – iată câteva sfaturi care te vor ajuta să începi:

Cantitatea de matcha pe care ar trebui să o consumi zilnic poate varia, în funcție de obiective.

„Pentru majoritatea oamenilor, una până la două porții pe zi (aproximativ 1/2 până la o linguriță de pudră de matcha de bună calitate) sunt suficiente pentru a experimenta beneficiile, fără a exagera cu cofeina. Fiecare porție oferă aproximativ 30 până la 70 de miligrame (mg) de cofeină, în funcție de calitate și preparare”, a sugerat Bianchini.

Suplimentele cu matcha pot oferi confort și antioxidanți concentrați, dar este indicat să rămâneți la băutura tradițională. Unele studii au asociat dozele mari de EGCG – peste 338 de miligrame pe zi – cu potențiale leziuni hepatice, un risc care nu este asociat de obicei cu consumul de matcha în forma sa naturală.

Poți prepara ceai tradițional sau latte sau îl poți adăuga în smoothie-uri și chiar în produse de patiserie.

Matcha este, în general, sigur, pentru majoritatea oamenilor. Cu toate acestea, dacă sunteți sensibil la cafeină, ar fi bine să limitați aportul sau să optați pentru ceai verde obișnuit, care conține mai puțină cafeină.

Unele persoane pot prezenta simptome gastrointestinale, cum ar fi gaze sau balonare, așa că începeți să consumați treptat. În plus, catechinele din matcha pot interacționa cu anumite medicamente.