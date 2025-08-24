Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o prognoză hidrologică valabilă pentru perioada 23 – 30 august 2025, în care se arată că debitul Dunării la intrarea în România va continua să se mențină la valori sub media multianuală specifică acestei perioade. Estimările indică faptul că debitul fluviului va ajunge la aproximativ 2.700 metri cubi pe secundă până la finalul săptămânii viitoare, o valoare semnificativ mai mică față de media obișnuită a lunii august, care este de 4.300 mc/s.

„Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere uşoară în primele două zile până la valoarea de 2.150 mc/s, staţionar în următoarele două zile, apoi în creştere până la valoarea de 2.700 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii august (4.300 mc/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere, exceptând ultimele zile ale intervalului când vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi relativ staţionare pe sectorul Giurgiu – Cernavodă”, se arată în comunicatul transmis de INHGA.

Conform datelor actualizate, debitul maxim prognozat al Dunării pentru luna august este de 5.300 mc/s, o valoare care rămâne totuși inferioară mediei multianuale, în timp ce debitul minim estimat ar putea coborî până la 2.300 mc/s.

În ceea ce privește evoluția hidrologică a râurilor interioare, prognoza INHGA indică o tendință generală de scădere a debitelor medii zilnice în cea mai mare parte a țării. Totuși, în prima parte a intervalului analizat, râurile mari din vestul țării vor înregistra creșteri datorate propagării, în timp ce în estul și sud-estul țării debitele vor rămâne în general constante pe toată durata săptămânii.

Buletinul hidrologic lunar publicat de INHGA arată că, în luna august 2025, regimul hidrologic la nivel național se va încadra în general între 30% și 50% din valorile medii multianuale.

Excepțiile vor fi înregistrate în unele bazine hidrografice din nordul și centrul țării, unde valorile vor fi mai ridicate, între 50% și 80%. Printre acestea se numără bazinele Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, partea superioară a Jiului, precum și zonele superioare și mijlocii ale Sucevei, Moldovei și Bistriței.

În schimb, cele mai scăzute valori – sub 30% din media multianuală – sunt prognozate pe râurile din bazinele Crasna, Barcău, Râmnicu Sărat, Bârlad, pe afluenții Prutului și în zona Dobrogei.

În plus, hidrologii avertizează asupra posibilității apariției unor fenomene locale intense, în special în perioadele cu precipitații abundente.

„În cursul lunii august sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale”, subliniază specialiștii INHGA.

Astfel, autoritățile și populația din zonele vizate trebuie să rămână vigilente, în special în cazul unor schimbări bruște ale vremii care pot duce la acumulări rapide de apă și posibile inundații locale.