Motivele țin de specificul locului de muncă sau de nevoia de a menține funcționarea unor servicii esențiale, cum este cazul unităților medicale, restaurantelor, fabricilor sau altor activități care nu pot fi întrerupte.

Sfânta Maria, una dintre sărbătorile legale, a reprezentat și anul acesta o zi în care mulți angajați au lucrat. Potrivit articolului 142 din Codul Muncii, cei care au muncit în această zi au dreptul să primească, în termen de cel mult 30 de zile, alte zile libere plătite.

În situația în care nu este posibilă acordarea timpului liber corespunzător, salariații trebuie să fie remunerați cu un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază pentru orele lucrate. Această regulă este obligatorie indiferent de domeniu și nu poate fi evitată de angajatori.

Legea prevede sancțiuni clare pentru cei care nu respectă aceste obligații. Angajatorii care nu oferă zile libere în compensare sau nu plătesc sporul salarial prevăzut pot fi sancționați cu amenzi de până la 10.000 de lei.

Autoritățile atrag atenția că respectarea acestor reguli este obligatorie, nu o opțiune, iar drepturile angajaților care muncesc în zilele libere legale trebuie garantate în mod corect.

Amintim că românii mai au câteva zile libere legale până la finalul anului, cu sărbători importante în august, noiembrie și decembrie. Din nefericire, un proiect de lege propune reducerea acestor zile începând cu anul 2026, afectând programul oficial de odihnă.

Până la finalul anului, mai sunt patru zile libere plătite oficial:

30 noiembrie – Sfântul Andrei (duminică);

1 decembrie – Ziua Națională a României (luni);

25 decembrie – prima zi de Crăciun (joi);

26 decembrie – a doua zi de Crăciun (vineri).

Un proiect de lege în parlament spune că anul viitor românii ar putea avea mai puține zile libere. În momentul de față, angajații au 17 zile libere oficiale. În cazul în care proiectul trece, vor rămâne doar 11. Zilele libere care ar putea fi eliminate sunt:

6 ianuarie – Boboteaza;

7 ianuarie – Sfântul Ioan;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

Vinerea Mare – ultima vineri înainte de Paște;

1 iunie – Ziua Copilului;

30 noiembrie – Sfântul Andrei.

Proiectul de lege va fi discutat de comisiile din parlament și apoi va fi votat. În cazul în care va fi aprobat, schimbările vor începe să se aplice de la 1 ianuarie 2026.